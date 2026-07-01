Tariful mediu pentru distribuția gazelor scade cu 7,1%, de la 1 iulie

Tariful mediu ponderat pentru distribuția gazelor naturale scade, începând cu data de 1 iulie, cu 7,1%, conform pachetului de tarife reglementate pentru cei 27 de operatori de distribuție licențiați la nivel național, aprobat în 16 iunie de Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Potrivit unui comunicat al ANRE, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului.

‘Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie. În același timp, trebuie spus foarte clar că tariful de distribuție este doar una dintre componentele facturii finale. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum, de volumul consumat și de celelalte componente ale prețului final’, declara președintele ANRE, George Niculescu, citat în comunicat.

Potrivit sursei citate, evoluția în scădere a tarifelor de distribuție gaze naturale este determinată în principal de operatorii cu volume mari: Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, care împreună deservesc aproape 90% din volumul total prognozat (72,59 TWh), înregistrează tarife în scădere.

‘Tabloul complet reflectă un echilibru: 14 creșteri și 13 reduceri de tarif, diferențiate pe fiecare operator. Patru operatori beneficiază de reduceri de cel puțin 10%, în timp ce șase operatori înregistrează majorări de cel puțin 5%. Aceste variații țin de structura de costuri, de investițiile realizate și de volumele specifice fiecărei rețele, iar impactul resimțit de fiecare consumator depinde de operatorul din zona sa și de profilul propriu de consum. Tarifele aprobate nu includ TVA și sunt stabilite diferențiat pe operatori de distribuție și pe categorii de consum, în funcție de structura de costuri, volumele prognozate și parametrii specifici fiecărui operator’, precizează reprezentanții ANRE.