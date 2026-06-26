ANRE a aprobat noi capacități energetice care însumează peste 537 MW

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, joi, în ședința Comitetului de Reglementare, noi capacități energetice care însumează peste 537 MW, dintre care aproape jumătate reprezintă capacități de stocare a energiei (253,561 MW), informează, vineri, instituția.

‘ANRE a aprobat documente care vor contribui la extinderea capacităților de producere și, mai ales, de stocare a energiei, un element esențial pentru integrarea noilor investiții în energie regenerabilă și pentru echilibrarea Sistemului Energetic Național’, se scrie într-o postare pe Facebook.

Astfel, au fost acordate: șapte autorizații de înființare pentru noi capacități fotovoltaice – 143,095 MW; trei autorizații de înființare pentru noi capacități eoliene – 128,456 MW; șapte autorizații de înființare pentru noi instalații de stocare a energiei – 253,561 MW; trei licențe pentru exploatarea comercială a unor capacități de producere a energiei electrice – 9,975 MW, împreună cu 2 MW capacități de stocare asociate.

Totodată, Comitetul de Reglementare a aprobat documente relevante pentru sectorul energiei termice și al cogenerării de înaltă eficiență, precum și autorizații pentru înființarea unor sisteme de distribuție a gazelor naturale.