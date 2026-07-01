Apartamentele noi s-au scumpit cel mai mult în București, iar cele vechi în Timișoara

Prețurile apartamentelor au continuat să crească în ultimul an în toate marile orașe din România, însă cele mai mari majorări s-au înregistrat la locuințele noi din București și la cele vechi din Timișoara, iar cele mai reduse creșteri au fost consemnate în Constanța și Cluj-Napoca, relevă Indicele Imobiliare.ro.

‘Ultimul an a adus scumpiri pe linie pe piața imobiliară, însă amânarea deciziei de achiziție nu a însemnat același lucru pentru toți cumpărătorii din principalele orașe ale țării. În timp ce în Constanța prețul mediu solicitat pentru apartamente noi este cu 2% mai mare decât vara trecută, în Capitală avansul atinge 21%’, se menționează în comunicat.

În cazul apartamentelor vechi, prețurile au crescut cel mai puțin în Cluj-Napoca (5%) și cel mai mult în Timișoara (11%), potrivit Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

În cazul apartamentelor noi, prețurile au avansat cel mai lent în ultimul an în Constanța. Discutăm despre o majorare cu aproape 2%, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

La începutul verii, cumpărătorii achitau, în medie, 2.071 euro/mp util pentru locuințele din blocuri finalizate în ultimii cinci ani, notează sursa citată.

Brașov și Cluj-Napoca sunt alte două orașe în care prețurile apartamentelor noi au înregistrat majorări moderate. ‘Amânarea deciziei de achiziție cu un an s-a tradus pentru brașoveni într-o creștere cu circa 7% a prețurilor, până la o medie de 2.724 euro/mp util. Pe cea mai puternică piață rezidențială din vestul țării, s-a putut observa un avans cu 8% la nivelul prețurilor solicitate cumpărătorilor. În acest caz, însă, media se apropie gradual de pragul de 3.500 euro/mp util’, se mai arată în document.

Cluj-Napoca și Brașov sunt și marile centre urbane din țară unde prețurile apartamentelor vechi au avansat în ultimul an cel mai puțin. Astfel, clujenii plătesc cu 5% mai mult pentru a face o achiziție vara aceasta decât ar fi făcut-o în iunie 2025.

Locuințele din blocuri vechi sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 3.300 euro/mp util.

În Brașov, proprietarii își vând apartamentele la prețuri cu 6% mai mari decât în urmă cu un an. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, media înregistrată pe piața locală ajunge la 2.246 euro/mp util.

Și în Iași prețurile apartamentelor vechi au avansat lent, cu 7%, dacă ne raportăm la începutul verii trecute. Pe plan local, astfel de locuințe sunt listate în prezent la vânzare cu un preț mediu de 1.978 euro/mp util.

Cele mai mari scumpiri au putut fi observate în ultimul an în București și în Timișoara, conform Indicelui Imobiliare.ro.

‘Românii care vor să devină proprietari în Capitală plătesc cu 21% mai mult pentru un apartament nou (2.636 euro/mp util) și cu 10% în plus pentru unul vechi (2.259 euro/mp util). Majorările înregistrate în cazul locuințelor noi au fost în acest interval de timp mai semnificative decât în orice alt mare centru urban din țară’, notează sursa citată.

Scumpirile cele mai accelerate pe segmentul vechi s-au înregistrat în Timișoara. Cumpărătorii interesați de achiziția unui apartament în orașul de pe Bega au plătit, în medie, 1.918 euro/mp util, cu 11% mai mult decât în iunie 2025.

Apartamentele se vând mai scump și pe piețele imobiliare secundare din țară. Astfel, prețul mediu solicitat pentru locuințele disponibile în Ploiești a crescut cu 11% față de vara trecută și a ajuns la o medie de 1.413 euro/mp util, iar cel aferent proprietăților din Craiova cu 10%, până la 2.179 euro/mp util.

În Sibiu, proprietarii și dezvoltatorii au crescut prețurile solicitate cumpărătorilor cu 9%. Apartamentele se vând, astfel, pe plan local cu 2.016 euro/mp util. Un avans cu 5% a putut fi observat și în Oradea unde media se menține încă sub pragul de 1.900 euro/mp util.