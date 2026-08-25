APIA: Peste 1,44 milioane de lei, într-o nouă tranșă de plată pentru rentieri agricoli și moștenitori

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) efectuează o nouă tranșă de plăți, în valoare totală de peste 1,44 milioane de lei, pentru 1.148 de rentieri agricoli și 47 de moștenitori, a anunțat marți instituția.

Din suma totală, 1,36 milioane de lei sunt destinate celor 1.148 de rentieri agricoli care și-au vizat carnetele în luna iulie 2026.

Totodată, APIA plătește 76.719,50 lei pentru 47 de moștenitori care au solicitat, pentru Campania 2025, renta viageră agricolă cuvenită rentierului până la data decesului.

Instituția reamintește că data de 31 august 2026 este termenul-limită pentru transmiterea documentelor necesare acordării rentei viagere agricole aferente anului 2025.

Pentru obținerea rentei, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezentarea la sediul Centrului Județean APIA unde au dosarul sau pot transmite documentele prin e-mail, caz în care este obligatorie confirmarea telefonică cu funcționarii instituției. Actele pot fi trimise și prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, notează instituția.

Plata rentei viagere agricole se efectuează de Centrele Județene APIA, într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului.

În cazul rentierilor agricoli decedați, moștenitorii pot solicita plata rentei viagere agricole cuvenite acestora până la data decesului.

Documentele justificative prevăzute de legislația în vigoare pot fi depuse la orice Centru Județean APIA până la data de 15 octombrie 2026, inclusiv.