Tesla raportează livrări trimestriale peste așteptări

Tesla a depășit previziunile analiștilor de pe Wall Street în privința livrărilor din trimestrul trei, pe fondul redresării vânzărilor în Europa, după declinul de anul trecut, și a majorării exporturilor de la uzina din China, transmite Reuters.

Acțiunile firmei cu sediul în Austin, Texas, au urcat cu 3% în predeschiderea ședinței de vineri a Bursei de la New York. Anul acesta titlurile au scăzut cu peste 21%.

Redresarea din Europa a compensat parțial cererea redusă de automobile Tesla pe piața din SUA, după o scădere bruscă în urma expirării facilităților fiscale la achiziționarea de automobile electrice, în 2025, și concurența mai dură din China.

Producătorul american de vehicule electrice (EV) a livrat 486.532 de unități în trimestrul trei, în timp ce analiștii se așteptau la un nivel de 456.896.

Cu toate acestea, analiștii de pe Wall Street se uită din ce în ce mai mult dincolo de cifrele referitoare la livrările trimestriale, pe măsură ce Musk mută atenția Tesla spre inteligența artificială (AI), conducere autonomă, roboții umanoizi și infrastructura energetică. Capitalizarea de piață a Tesla, care se situează la aproximativ 1.400 miliarde de dolari, depinde în mare măsură de aceste afaceri pe termen lung, chiar dacă vânzările de vehicule rămân cea mai mare sursă de venit a companiei.

Tesla ar trebui să livreze cel puțin 311.448 vehicule în trimestrul patru pentru a evita al treilea declin anual consecutiv al livrărilor.

Revenirea vânzărilor de automobile Tesla s-a datorat în principal îmbunătățirii cererii în Europa, unde Tesla a înregistrat vânzări în creștere pe mai multe piețe cheie după o scădere bruscă anul trecut, care în opinia analiștilor s-a datorat activităților politice ale directorului general Elon Musk. În august, înmatriculările Tesla au crescut cu aproximativ două treimi în UE. În Franța, Model Y a devenit cea mai bine vândută mașină de orice tip, fiind prima dată când Tesla obțin o astfel de performanță.

Exporturile de la uzina Tesla din Shanghai aproape s-au dublat în iulie și august.

În trimestrul trei, compania a produs 464.391 vehicule, în timp ce analiștii se așteptau la un nivel de 486.761.