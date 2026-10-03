Inflația în zona euro, la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani

Rata anuală a inflației în zona euro a ajuns în septembrie la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, iar tendința ar urma să continue, pe fondul creșterii prețurilor la energie, menținând presiunile pentru o nouă majorare a dobânzilor de către Banca Centrală Europeană, transmit AFP și Reuters.

Potrivit unei estimări preliminare publicate vineri de Eurostat, inflația în cele 21 de națiuni care împart euro a accelerat la 3,8% în septembrie, de la 3,2% în august, influențată aproape în întregime de creșterea prețurilor la energie, pe măsură ce prețurile la petrol și gaze naturale s-au majorat, iar rafinăriile și-au crecut marjele. Analiștii se așteptau la o inflație de 3,6% luna precedentă.

Datele Eurostat arată că prețurile la energie în zona euro au înregistrat o majorare de 18,8% în ritm anual în septembrie, după o creștere de 14,3% luna precedentă.

Estimarea publicată vineri de Eurostat este una preliminară, urmând ca datele revizuite, care să includă și datele privind inflația în Uniunea Europeană, să fie date publicității în data de 16 octombrie.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și combustibili, a urcat luna trecută până la 2,5%, de la 2,4% în august, pe măsură ce creșterea prețurilor serviciilor a crescut până la 3,2%, de la 3%.

Piețele se așteaptă la alte trei majorări ale dobânzilor de către BCE până la sfârșitul lunii iunie 2027.