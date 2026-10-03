Fritz: Rămânem consecvenți – USR nu intră la guvernare cu PSD, nu va vota un guvern-paravan pentru PSD; soluția – anticipatele

USR rămâne consecvent, nu va intra la guvernare cu miniștri de la PSD și nu va vota niciun Guvern care e ‘paravan’ pentru social-democrați, a transmis vineri președintele USR, Dominic Fritz, precizând că soluția pentru ieșirea din criză sunt alegerile anticipate.

‘Am avut azi o discuție cu colegii mei din Biroul Național USR despre consultările de la Cotroceni. Poziția USR e clară: în acest moment, soluția pentru ieșirea din criza în care PSD și AUR au aruncat țara sunt alegerile anticipate. Politicienii trebuie să se întoarcă în fața cetățenilor, să le ceară din nou votul și să le ofere posibilitatea de a decide cine și cu ce mandat va conduce România’, a scris Fritz pe Facebook.

El a spus că USR va dialoga cu premierul desemnat, dacă președintele face o altă nominalizare.

‘Dar rămânem consecvenți cu ce spunem de 5 luni: USR nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern fac parte miniștri PSD. USR nu va vota niciun guvern care e paravan pentru PSD’, a adăugat liderul USR.

Președintele Nicușor Dan invită luni, la Palatul Cotroceni, președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.