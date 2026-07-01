APIA: Piața auto din România a încheiat primul semestru în creștere cu 0,3%

Piața de autoturisme noi a înregistrat în România o creștere 0,3%, în primele șase luni din 2026, fată de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele preliminare ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA), bazate pe statistica Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Potrivit sursei citate, la nivelul lunii iunie din acest an, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu 52,9%, comparativ cu iunie 2025, marjă în care autoturismele ‘verzi’ au raportat un salt de 72%.

În același timp, autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de 352%, de la o lună la alta, până la un volum de 1.494 de unități.

Clasamentul mărcilor are pe primul loc Dacia – cu 2.860 de unități înmatriculate în iunie, urmată de Toyota – cu 1.248 de exemplare, și de Skoda – cu 1.244 de unități.

Pe modele, topul primelor trei este ocupat de Dacia Logan (1.041 de unități), Dacia Duster (915) și Toyota Corolla (505).

Pe ansamblu, în primul semestru din 2026, piața autohtonă de autoturisme s-a majorat 0,3%, în comparație cu primele șase luni din anul anterior.

APIA este o organizație non-profit, înființată în anul 1994, membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA, din 1996.