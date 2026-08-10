Apple testează cipuri de memorie produse de compania chineză CXMT pentru iPhone şi MacBook

Apple testează cipuri de memorie produse de compania chineză CXMT pentru mai multe game de produse, inclusiv iPhone şi MacBook, în încercarea de a limita efectele deficitului de componente provocat de dezvoltarea accelerată a industriei inteligenţei artificiale, potrivit Reuters, care citează Wall Street Journal.

Grupul american a purtat discuţii preliminare cu CXMT, cel mai mare producător chinez de cipuri în funcţie de capitalizarea bursieră, privind furnizarea de componente care ar putea fi utilizate în unele dispozitive Apple comercializate în China.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent informaţiile. Apple şi CXMT nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Posibila colaborare intervine în condiţiile în care cererea uriaşă de cipuri pentru infrastructura AI exercită presiuni asupra disponibilităţii componentelor de memorie pentru electronicele de consum.

CXMT încearcă, în acelaşi timp, să-şi extindă capacitatea de producţie. Reuters a relatat anterior că producătorul chinez analizează construirea unei a doua fabrici de cipuri de memorie la Beijing, pentru majorarea producţiei.

Deficitul de componente determină şi alţi producători de electronice să apeleze la CXMT. HP şi Acer au început să utilizeze cipurile de memorie ale companiei chineze în dispozitive comercializate în afara Statelor Unite, potrivit Wall Street Journal.