Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 237,4 miliarde de lei, la finalul lunii iunie

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 237,4 miliarde de lei, la finalul lunii iunie din 2026, în creștere cu 39% față de nivelul înregistrat la aceeași dată anul trecut, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

‘Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la BVB’, se arată în raportul ASF.

Potrivit sursei citate, contribuțiile încasate în luna iunie 2026 au fost în valoare de 2,06 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 447 de lei.

La finalul lunii iunie, titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în structura activelor, respectiv 150,72 miliarde de lei (63,5%). Acestea erau urmate de acțiuni, cu 68,37 miliarde de lei (28,8%), fonduri de investiții, cu 7,75 miliarde de lei (3,3%) și obligațiuni corporative, cu 7,71 miliarde de lei (3,2%).

ASF precizează că, la finalul lunii iunie 2026, fondurile de pensii private obligatorii aveau peste 8,5 milioane de participanți, respectiv 8.543.556.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, Metropolitan Life, NN și Vital.