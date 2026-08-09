Berkshire accelerează programul de răscumpărare a acţiunilor proprii şi reduce rezervele de numerar

Berkshire Hathaway a anunţat că a început să-şi reducă rezervele enorme de lichidităţi în al doilea trimestru, investind miliarde de dolari în acţiuni în companii precum Alphabet şi răscumpărând miliarde din propriile acţiuni, pe fondul raportării unui profit mai mare decât cel aşteptat, relatează Reuters.

Conglomeratul a declarat sâmbătă că a răscumpărat acţiuni proprii în valoare de 4,5 miliarde de dolari între aprilie şi iunie şi peste 3,3 miliarde de dolari în iulie, accelerând procesul de răscumpărare început în martie, după o pauză de aproape doi ani.

Grupul Berkshire a cumpărat, de asemenea, acţiuni în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari mai mult decât a vândut, punând capăt unei serii de 14 trimestre consecutive în care a fost vânzător net de acţiuni.

Achiziţiile au inclus o suplimentare de 10 miliarde de dolari la o investiţie deja substanţială în Alphabet, compania-mamă a Google şi YouTube, care este acum una dintre cele mai mari deţineri de acţiuni ale sale.

Profitul operaţional trimestrial a crescut cu 16%, ajungând la 12,98 miliarde de dolari, depăşind previziunile analiştilor, pe fondul îmbunătăţirii rezultatelor înregistrate de compania feroviară BNSF şi de diviziile de servicii, inclusiv unitatea de avioane de lux NetJets şi distribuitorul de componente electronice TTI, care au contribuit la compensarea slăbiciunii înregistrate de asiguratorul auto Geico.

Profitul net s-a dublat cu mult, ajungând la 25,67 miliarde de dolari, incluzând câştigurile şi pierderile nerealizate din acţiunile pe care Berkshire, cu sediul în Omaha, Nebraska, le deţine în continuare. Berkshire îi îndeamnă pe investitori să ignore volatilitatea rezultată.

Veniturile, care stagnaseră, au crescut cu 10%, ajungând la 101,81 miliarde de dolari.

Berkshire a declarat că există în continuare o „incertitudine considerabilă” cu privire la evenimentele macroeconomice şi geopolitice, inclusiv tarifele şi războaiele.

De asemenea, compania a menţionat că scăderea cererii în cadrul afacerilor de consum, inclusiv la cele 103 reprezentanţe auto şi de camioane, la marca de lenjerie intimă Fruit of the Loom şi la vehiculele de agrement Forest River, reflectă schimbările în încrederea consumatorilor.

Acesta a fost al doilea trimestru de când Greg Abel a devenit director executiv al Berkshire, succedându-i lui Warren Buffett, care rămâne preşedinte.

„Este o depăşire destul de solidă a aşteptărilor, iar investitorii vor fi încurajaţi”, a declarat Cathy Seifert, analist la CFRA Research, care acordă un rating „neutru” companiei Berkshire. „Încet, treptat şi subtil, îl vedem pe Greg afirmându-se ca noul lider”, spune ea.

MĂSURAREA VALORII

Investitorii şi analiştii au aşteptat cu nerăbdare să vadă în ce fel abordarea lui Abel privind gestionarea capitalului Berkshire diferă de cea a lui Buffett, care a întâmpinat dificultăţi în alocarea lichidităţilor spre finalul celor 60 de ani petrecuţi la cârma conglomeratului de 1,12 trilioane de dolari.

Berkshire a încheiat luna iunie cu 364,7 miliarde de dolari în numerar, în scădere faţă de nivelul record de 380,2 miliarde de dolari înregistrat cu trei luni în urmă.

Politica companiei permite răscumpărări atunci când preţul acţiunilor este sub valoarea intrinsecă, „determinată în mod conservator” de Abel în urma consultării cu Buffett.

Luna trecută, Buffett, care împlineşte 96 de ani pe 30 august, a declarat pentru CNBC că rămâne implicat în procesul decizional de la Berkshire şi că nici el, nici Abel nu fac nimic fără aprobarea celuilalt.

Capitalizarea de piaţă a Berkshire este de aproape 1,5 ori valoarea contabilă, adică activele minus pasivele.

Ritmul răscumpărărilor de acţiuni este comparabil cu ritmul maxim atins de Buffett la începutul acestui deceniu.

Cel mai important an pentru Berkshire în ceea ce priveşte răscumpărările a fost 2021, când a răscumpărat acţiuni în valoare de 27 de miliarde de dolari.

„Warren şi Greg sunt investitori extraordinari, iar răscumpărarea de acţiuni de către aceştia îmi dă încredere în valoarea actuală a acţiunilor Berkshire şi în creşterea valorii intrinseci în viitor”, a declarat Macrae Sykes de la Gabelli Funds, care administrează fondul ETF Gabelli Financial Services Opportunities. Berkshire are cea mai mare participaţie aici.

Suma de numerar raportată include 6,8 miliarde de dolari cheltuiţi de Berkshire la sfârşitul lunii iulie pentru achiziţionarea constructorului de locuinţe Taylor Morrison.

Profitul operaţional de 12,98 miliarde de dolari al Berkshire a reprezentat 9.068 de dolari pe acţiune de clasa A şi a crescut faţă de 11,16 miliarde de dolari înregistrat cu un an în urmă.

Venitul net de 25,67 miliarde de dolari a reprezentat aproximativ 17.928 de dolari pe acţiune de clasa A şi a crescut de la 12,37 miliarde de dolari.

Acţiunile de clasa A ale Berkshire au înregistrat o creştere de 3% în acest an, rămânând în urma creşterii de 13% a indicelui Standard & Poor’s 500. Acţiunile au înregistrat o performanţă inferioară indicelui cu 40 de puncte procentuale de când Buffett a anunţat, în mai 2025, că se retrage din funcţia de director executiv.

REZULTATE „ABSOLUT DEZASTRUOASE” LA GEICO, SPUNE UN ANALIST

Geico a înregistrat o scădere de 45% a profitului din subscriere înainte de impozitare, pe fondul creşterii numărului de cereri de despăgubire în urma accidentelor şi al majorării cheltuielilor de marketing.

Asiguratorul auto a cheltuit mai mult pe publicitate pentru a recâştiga clienţii pe care i-a pierdut în timpul unui efort de mai mulţi ani de a îmbunătăţi calitatea subscrierii şi de a reduce cheltuielile generale.

Seifert a afirmat că rezultatele Geico sunt „absolut dezastruoase” şi au declanşat „semnale de alarmă”, într-un moment în care rivalii, printre care se numără Allstate şi Progressive, înregistrează performanţe mai bune.

„Întrebarea este: a întârziat Geico să majoreze tarifele şi este afectată de frecvenţa constant mai ridicată a cererilor de despăgubire?”, a spus Seifert. „Cheltuieşte o avere pe publicitate, dar la un moment dat s-ar putea să fie nevoită să renunţe la aceasta, deoarece afectează profitul net”

Profitul total din asigurări şi reasigurări a scăzut cu 11%, pierderile din asigurările de bunuri fiind mai mici decât se aştepta, iar unele activităţi de asigurare compensând rezultatele negative ale Geico.

Profitul BNSF a crescut cu 6%, ajungând la 1,56 miliarde de dolari, pe fondul creşterii volumului de transport de produse de larg consum, agricole şi energetice, precum şi al majorării preţurilor la combustibil.

Berkshire Hathaway Energy a anunţat că profitul a crescut cu 27%, ajungând la 891 de milioane de dolari, beneficiind de marje mai mari în sectorul utilităţilor şi de credite fiscale.