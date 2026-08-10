Croiala unui business: zece ani de investiții, crize și schimbări de direcție

În urmă cu aproape zece ani, pe când era student în anul al doilea la ASE, Dumitru Graur deschidea primul magazin Monarch for Men, specializat în costume de ceremonie pentru bărbați. Afacerea a pornit de la un model deja testat de tatăl său la Chișinău, dar adaptarea acestuia la piața românească a presupus investiții, încercări și mai multe schimbări de strategie. Astăzi, Digupgrade SRL, compania din spatele brandului, condusă de Dumitru Graur și partenerul său de afaceri, Nicolae Mazepa, a ajuns la o cifră de afaceri de peste 3,3 milioane de lei. Iar experiența acumulată stă acum la baza unui nou proiect, conceput încă de la început pentru extinderea pe piețele externe.

Dumitru Graur a pornit în 2015 cu o investiție de 50.000 de euro, bani primiți de la tatăl său, un antreprenor cu vastă experiență în domeniu. În octombrie 2016, prima locație Monarch for Men își deschidea porțile în România. Iar, pentru tânărul antreprenor, acesta avea să fie și începutul unei perioade de învățare accelerate. „Spun uneori, în glumă, că adevărata mea școală a costat aproximativ 90.000 de euro. Facultatea am făcut-o la buget, însă lecțiile le-am învățat construind afacerea, prin încercări, greșeli și decizii luate zi de zi”, mărturisește el.

La început de drum, alegerea spațiului comercial părea să fie cheia succesului. Piața i-a demonstrat însă rapid contrariul. În acea perioadă, Facebook Ads genera rezultate consistente, iar marketingul digital aducea clienți cu investiții mult mai mici decât cele necesare pentru dezvoltarea unei rețele extinse de magazine.

„Inițial eram convins că locația va deveni principalul canal de atragere a clienților, însă experiența mi-a demonstrat contrariul. Pentru nișa noastră, marketingul digital genera rezultate mai bune decât simpla prezență într-o zonă cu trafic pietonal. Primii clienți au venit în principal prin Facebook Ads, într-o perioadă în care publicitatea online era mult mai puțin competitivă decât astăzi”, spune antreprenorul.

Compania a devenit profitabilă în 2018, după aproape trei ani în care fondatorii au continuat să investească în dezvoltarea afacerii. În total, pe lângă capitalul inițial, au fost necesare investiții suplimentare de aproximativ 40.000 de euro pentru consolidarea businessului.

Afacere la probă

Adevăratul test pentru afacere a venit în timpul pandemiei. Restricțiile impuse nunților și evenimentelor au lovit direct principalul segment de piață al companiei. „A trebuit să închidem două magazine și să ne regândim complet prezența fizică. Am ales să le redeschidem în cadrul platformei comerciale Apaca, unde puteam beneficia de un trafic organic relevant pentru publicul nostru, la un cost mult mai sustenabil. Decizia nu a fost una ușoară, însă s-a dovedit esențială pentru consolidarea businessului pe termen lung”, recunoaște acesta.

În 2024 și 2025, o nouă schimbare de context i-a obligat să își adapteze din nou strategia. Inflația, costurile mai ridicate și eficiența tot mai redusă a publicității online au determinat compania să renunțe la modelul bazat pe creșterea continuă a bugetelor de marketing și să investească mai mult în experiența oferită clienților.

„În loc să creștem bugetele pentru reclame plătite, am ales să devenim mai selectivi în utilizarea acestui canal și să redirecționăm investițiile. Am considerat că experiența oferită clientului în showroom și posibilitatea de a vedea o gamă mai largă de produse reprezintă un avantaj competitiv mai valoros decât o dependență tot mai mare de platformele de advertising”, adaugă Dumitru Graur. Strategia a fost însoțită de extinderea showroomului din cadrul platformei Apaca și de dezvoltarea unui nou serviciu dedicat mirilor, bazat pe programări personalizate pentru alegerea costumului. În același spațiu este construit și Cousins, noul brand al companiei, orientat încă de la început către piețele externe.

Rezultatele s-au văzut și în cifre. Digupgrade SRL a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de aproximativ 3,36 milioane de lei, în creștere față de cele 2,60 milioane de lei raportate în anul precedent. Pentru 2026, antreprenorul estimează însă o creștere moderată, de aproximativ 5%, pe fondul unei scăderi a numărului de clienți observate începând cu luna iunie. Nu este însă nimic îngrijorător: strategia de dezvoltare se bazează mai puțin pe creșterea volumelor și mai mult pe calitatea serviciilor și pe optimizarea proceselor interne. Prin urmare, compania dezvoltă o infrastructură proprie de back-office, finalizată în proporție de aproximativ 85%, care integrează analiza vânzărilor, prognoza stocurilor, relația cu clienții și procesele interne, cu scopul automatizării activităților repetitive și al luării deciziilor pe baza datelor. Dincolo de obiectivele financiare, Dumitru Graur spune că adevărata miză este construirea unui model de business care să poată fi replicat și în alte piețe, fără a sacrifica eficiența sau sustenabilitatea.