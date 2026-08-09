Senatul SUA avansează un proiect de lege istoric privind criptomonedele înainte de intrarea în vacanţa parlamentară din august

Liderul majorităţii din Senatul SUA, John Thune, a luat sâmbătă măsuri pentru a promova un proiect de lege important care ar crea un cadru de reglementare pentru criptomonede şi care, dacă ar fi adoptat, ar reprezenta o victorie uriaşă pentru preşedintele SUA, Donald Trump, şi pentru industria criptomonedelor, scrie Reuters.

Thune, membru al Partidului Republican, a depus sâmbătă dimineaţa devreme o cerere pentru organizarea unui vot procedural cheie privind „Clarity Act” atunci când Senatul se va întoarce din vacanţă, la jumătatea lunii septembrie, ceea ce ar putea deschide calea către un vot în plen asupra proiectului de lege, potrivit site-ului web al Senatului SUA.

Această mişcare sugerează că liderii republicani din Senat cred că ar putea totuşi să strângă cele 60 de voturi necesare pentru adoptarea proiectului de lege, în ciuda opoziţiei continue a multor democraţi. În prezent, proiectul de lege are nevoie de sprijinul a cel puţin opt democraţi şi al tuturor republicanilor cu drept de vot din Senat pentru a fi adoptat.

Legislaţia ar oferi industriei criptomonedelor primul său set cuprinzător de norme federale, definind când token-urile digitale sunt valori mobiliare sau mărfuri şi care sunt autorităţile de reglementare care le supraveghează. Companiile din domeniul criptomonedelor afirmă că legea este necesară pentru a oferi claritate juridică industriei şi ar putea stimula adoptarea criptomonedelor.

Adoptarea Legii Clarity i-ar oferi, de asemenea, lui Trump o a doua victorie majoră în politica privind criptomonedele, după ce anul trecut a promulgat un proiect de lege care susţine tokenurile garantate cu dolarul, cunoscute sub numele de „stablecoins”, chiar dacă democraţii susţin că profiturile obţinute de familia sa din criptomonede creează un conflict de interese.

Industria criptomonedelor a cheltuit peste 119 milioane de dolari pentru a susţine candidaţii favorabili criptomonedelor în alegerile din 2024, în speranţa de a promova Legea Clarity şi legislaţia privind stablecoin-urile.

Adoptarea proiectului de lege ar reprezenta o lovitură pentru bănci, care s-au luptat să limiteze prevederile ce ar permite companiilor din domeniul criptomonedelor să concureze efectiv pentru depozitele bancare, oferind recompense pentru deţinerile de stablecoin ale clienţilor.

Trump, care a curtat fondurile din criptomonede în timpul campaniei electorale şi a cărui familie a obţinut profituri din propriul token, a acordat prioritate reformei din domeniul criptomonedelor în timpul celui de-al doilea mandat, iar Casa Albă a susţinut cu tărie acest proiect de lege, potrivit Reuters.

În luna iunie, Trump a declarat venituri de peste 1,4 miliarde de dolari obţinute anul trecut din investiţiile familiei sale în criptomonede.

Democraţii doresc mai multe restricţii privind investiţiile în criptomonede ale funcţionarilor publici, iar negocierile privind acest aspect al proiectului de lege rămân în curs de desfăşurare.