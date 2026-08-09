Inflaţia continuă să încetinească în China în luna iulie, ajungând la 0,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut

Inflaţia din China a încetinit în iulie, mai mult decât se aştepta, ajungând la 0,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor oficiale publicate duminică, informează AFP.

Indicele preţurilor de consum (IPC) este indicatorul inflaţiei pentru consumatori în cea de-a doua economie mondială. Este vorba despre cea mai mică creştere a preţurilor din ianuarie, potrivit Biroului Naţional de Statistică (BNS), şi se situează sub estimările analiştilor chestionaţi de Bloomberg, care se aşteptau la 0,8%.

IPC înregistrase deja o uşoară scădere în iunie, ajungând la 1%. Gigantul asiatic se confruntă cu presiuni deflaţioniste persistente, fiind afectat de cheltuielile reduse ale gospodăriilor, de surplusurile de producţie şi de o gravă criză imobiliară. În acelaşi timp, indicele PPI al preţurilor de producţie, care reflectă în special costurile din industrie, a înregistrat, la rândul său, o încetinire în iulie, ajungând la 3,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, faţă de 4,1% în iunie. Şi în acest caz, valoarea se situează sub previziunile Bloomberg (3,8%).

„Dinamica economică a încetinit”

„Dinamica economică a încetinit” în al doilea trimestru al anului 2026, subliniază duminică, într-o notă, Zhiwei Zhang, preşedinte şi economist-şef al Pinpoint Asset Management.

Zhang adaugă că vor fi necesare câteva luni pentru a evalua efectele asupra cererii ale unei „creşteri a cheltuielilor publice ca răspuns politic”, discutată în cadrul unei reuniuni a comitetului executiv al Partidului Comunist Chinez (PCC) la sfârşitul lunii iulie.

Aceste statistici sunt urmărite cu deosebită atenţie într-un moment în care Beijingul intenţionează să facă din consumul intern un pilon central al creşterii economice, îndepărtându-se de motoarele tradiţionale reprezentate de exporturi şi industria prelucrătoare. Cifrele de duminică sunt publicate la două zile după ce au fost publicate statistici solide privind exporturile şi importurile pentru luna iulie, impulsionate de boom-ul mondial al inteligenţei artificiale (AI), care stimulează cererea pentru produsele sale tehnologice.