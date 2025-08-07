Aproape 60% dintre bulgari se tem de creşterea costului vieţii după adoptarea monedei euro

Aproape 60% dintre bulgari sunt îngrijoraţi de creşterea costului vieţii în urma adoptării monedei euro, scrie agenţia Novinite, citând rezultatele unui sondaj recent Gallup International Balkan, realizat pentru Televiziunea Naţională Bulgară, între 11 şi 23 iulie, cu 800 de participanţi. prin interviuri faţă în faţă.

Principalul factor care stă la baza acestor îngrijorări este economic – teama că preţurile vor creşte odată ce ţara va trece la euro. În plus, 14,6% dintre cei chestionaţi au indicat informaţiile insuficiente ca factor care stă la baza îngrijorării lor cu privire la schimbarea monedei euro.

Între timp, aproape 10% au declarat că îngrijorările lor sunt amplificate de campaniile negative care răspândesc teama cu privire la introducerea monedei euro. Pentru puţin peste 6%, ataşamentul emoţional faţă de leva rămâne mai puternic decât atractivitatea adoptării monedei euro.

O parte mai mică, de 5,5%, a invocat alte motive, în timp ce 4,2% au răspuns cu „Nu ştiu”, ceea ce experţii interpretează ca un semn de ezitare şi incertitudine în rândul unora dintre bulgari cu privire la această schimbare economică majoră.

Bulgaria va adopta moneda euro de la începutul anului 2026, Bulgaria devenind a 21-a ţară care aderă la zona monedei unice.