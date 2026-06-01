Trei din zece români cred că anul 2026 va fi mai dificil decât 2025

Trei din zece români sunt de părere că anul 2026 va fi mai dificil decât 2025, într-un context marcat de presiune economică, tensiuni sociale și incertitudine politică, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate, publicat recent.

Potrivit cercetării ‘Romanians State of Mind’, realizată de AHA Moments, oamenii devin mai prudenți financiar, își reduc consumul și caută tot mai mult stabilitate emoțională în familie și în viața personală.

Astfel, datele arată că 2025 este evaluat drept cel mai dificil an din ultimii cinci ani, iar 30% dintre români cred că 2026 va fi chiar mai dificil decât anul precedent. Mai mult, optimismul scade odată cu vârsta, fiind influențat într-o mare măsură de percepția asupra calității vieții.

Principala preocupare a românilor este reprezentată de creșterea prețurilor la produsele de bază, utilități și combustibil. De altfel, în 2026, îngrijorarea față de prețul carburanților a înregistrat cel mai mare salt față de acum un an (+13 puncte procentuale), până la 58% dintre respondenți.

‘Românii nu renunță complet la consum, ci îl renegociază în funcție de categorie. În cazul produselor esențiale (alimente, produse de igienă sau curățenie), românii sunt mai dispuși să mențină cantitatea consumată dar să se orienteze spre variante mai accesibile. Pentru categoriile percepute drept mici recompense personale (dulciuri, băuturi sau cosmetice), preferă să cumpere cantități mai mici ori să cumpere mai rar decât să renunțe la produsele sau mărcile preferate. O excepție clară: produsele pentru bebeluși sunt ultima categorie la care românii fac compromisuri. Datele indică o ierarhie valorică în plină criză: copiii rămân deasupra calculelor bugetare’, notează realizatorii studiului.

În același timp, familia și sănătatea rămân principalele surse de fericire, în timp ce 44% dintre respondenți afirmă că, în fața stresului financiar, se refugiază în relațiile cu familia și prietenii, cel mai frecvent mecanism de echilibru psihologic identificat.

Referitor la ce au simțit românii cel mai acut în 2025, cel mai mare regret este că nu au călătorit (27%), urmat îndeaproape că nu au reușit să își crească veniturile (24%, un salt de 7 puncte față de anul precedent).

‘Cu tot pesimismul cu care românii au încheiat 2025, primul trimestru al anului curent aduce un semnal discret pozitiv: calitatea vieții percepute a crescut de la 5,9 la 6,3 din 10, între decembrie 2025 și martie 2026. Sunt mai puțini cei care se declară în dificultate și mai mulți cei care spun că trăiesc relativ bine. Poate fi un prim semn de adaptare la noile realități, deși presiunile recente pot ajusta trendul în orice direcție’, menționează sursa citată.

Rezultatele cercetării sunt extrase din studiul ‘Romania’s State of Mind’, realizat de AHA Moments în ultimii cinci ani. Informațiile sunt colectate online, iar cele mai recente date au fost culese între decembrie 2025 și martie 2026, pe eșantioane de o mie de respondenți, cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani.