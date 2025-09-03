ARF se reorganizează; numărul de posturi se reduce cu 20%, iar numărul șefilor scade la jumătate (proiect)

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) va trebui să își diminueze numărul de posturi cu 20% din totalul existent, de la 79 la 63, precum și numărul de funcții de conducere de la opt la patru, respectiv un director de direcție și trei șefi de serviciu, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern lansat în dezbatere publică marți seara de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Potrivit scurtei descrieri a proiectului de act normativ, prin ‘prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului se propune organizarea și funcționarea Autorității pentru Reformă Feroviară în temeiul cerințelor Legii nr. 296/2023, precum și abrogarea HG nr. 98/2017’.

‘În vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, încât să fie respectate prevederile din lege, prin prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului se propune: modificarea structurii organizatorice a ARF, conform art. XX alin. (1) și art. XXII alin. (1) din Legea nr. 296/2023, după cum urmează: diminuarea posturilor cu 20% din totalul posturilor existente, de la 79 de posturi la 63 de posturi, pentru aplicarea măsurilor datorate noului context economico-social; diminuarea numărului de funcții de conducere de la 8 posturi, înființate în temeiul HG nr. 98/2017, care se abrogă, la 4 posturi, prin aplicarea procentului de 8% la numărul total maxim de posturi de 63, în conformitate cu prevederile art. XXI din Legea nr. 296/2023 Pentru aplicarea art. XX din Legea nr. 296/2023 se propune ca funcțiile publice de conducere să fie compuse dintr-un director de direcție și 3 șefi de serviciu’, se arată în nota de fundamentare care însoțește proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 98/2017 privind organizarea și funcționarea Autorității de Reformă Feroviară și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor.

Conform Notei de Fundamentare, a fost efectuată o analiză a structurilor funcționale din cadrul ARF, respectiv Direcție generală/Direcție și Serviciu, s-a constatat neîndeplinirea normativelor de personal stabilite, rezultând necesitatea reconfigurării structurii organizatorice a ARF.

Astfel, Biroul relații externe, transparență, relații instituționale, întrucât nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 391 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se desființează, iar personalul și atribuțiile vor fi preluate în cadrul ‘Serviciului juridic, resurse umane și comunicare’. Compartimentul audit intern nu se modifică, Compartimentul de asistența conducerii se desființează, la fel și Compartimentul sisteme informatice, statistică, organizare, calitate, prevenire și protecție.

În schimb, se înființează Compartimentul asistența conducerii, sisteme informatice și organizare prin preluarea personalului și a atribuțiilor de la Compartimentul de asistența conducerii și de la Compartimentul sisteme informatice, statistică, organizare, calitate, prevenire și protecție.

De asemenea, Serviciul juridic și resurse umane se redenumește ‘Serviciul juridic, resurse umane și comunicare’, structură funcțională în cadrul ARF în subordinea președintelui ARF, Direcția economică și finanțări nu se modifică, Serviciul financiar contabil, buget, finanțări se redenumește ‘Serviciul financiar contabil’, structură funcțională în cadrul ARF în subordinea Direcției economice și finanțări, iar Direcția Generală Contracte Servicii Publice, Material Rulant, Restructurare Rețea Feroviară, Monitorizare Performanță, întrucât nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 391 alin. (3) din lit. c) din OUG nr. 57/2019, se desființează.

Serviciul contracte servicii publice și reglementări din subordinea Direcției Generale Contracte Servicii Publice, Material Rulant, Restructurare Rețea Feroviară, Monitorizare Performanță se redenumește ‘Serviciul administrare contracte servicii publice’ și devine structură funcțională în subordinea președintelui ARF.

Serviciul achiziții, închiriere, monitorizare material rulant din subordinea Direcției Generale Contracte Servicii Publice, Material Rulant, Restructurare Rețea Feroviară, Monitorizare Performanță se desființează și se transformă în compartiment, sub denumirea de ‘Compartimentul achiziții’ și devine structură funcțională în subordinea Direcției economice și finanțări, iar Serviciul strategie, eficientizare, restructurare rețea feroviară din subordinea Direcției Generale Contracte Servicii Publice, Material Rulant, Restructurare Rețea Feroviară, Monitorizare Performanță se desființează.

‘În baza măsurilor menționate anterior, personalul existent, atribuțiile și activitățile Autorității pentru Reformă Feroviară sunt preluate în cadrul noilor structuri organizatorice ale Autorității. Proiectul de act normativ respectă prevederile art. 391 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023, coroborată cu cele ale Codului administrativ, ‘personalul cu funcții publice de conducere eliberat din funcția de conducere deținută, ca urmare a reorganizării activității, beneficiază de drepturile prevăzute de lege. Acesta are dreptul de a ocupa o funcție publică de execuție corespunzătoare vechimii și studiilor de specialitate. Dacă nu există o funcție publică de execuție vacantă corespunzătoare, postul ocupat de acesta se transformă în funcție publică de execuție care corespunde vechimii și studiilor de specialitate ale funcționarului public de conducere, de regulă, la nivelul structurii organizatorice din care a făcut parte acesta’. Modificarea structurii organizatorice nu creează impact asupra carierei funcționarilor publici care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor supuse reorganizării, în conformitate cu prevederile art. 518 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare’, mai prevede documentul.