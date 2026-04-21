ARF: A fost efectuată recepția preliminară a 2 rame interregionale Coradia Stream, din cele 13 atribuite InterRegional Călători

O echipă mixtă Autoritatea Feroviară Română- Egis Alstom a efectuat luni recepția preliminară a două rame electrice interregionale Coradia Stream – unitățile TS20 și TS21, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Grivița.

‘Precizăm că aceste vehicule feroviare sunt construite și furnizate de producătorul francez Alstom, în cadrul Contractului nr. RUIC 257/2022, cod SMIS 316400, încheiat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) cu Alstom Ferroviaria S.p.A., ce prevede furnizarea a 37 de astfel de rame electrice interregionale noi RE-IR’, precizează reprezentanții ARF într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Tot în cadrul acestei acțiuni a fost încheiat Testul de Acceptare la Fabrică (FAT) pentru rama electrică TS21. Procedura a inclus atât verificări vizuale ale vehiculului, cât și analiza documentației tehnice aferente, care cuprinde elemente precum cerințele de proiectare, documentele de referință aplicabile și alte specificații obligatorii.

Potrivit sursei citate, transferul dreptului de proprietate asupra ramelor electrice TS20 și TS21 de la furnizor către beneficiar va avea loc ulterior, după finalizarea probelor de anduranță și semnarea procesului-verbal de recepție aferent punerii în funcțiune cu călători.

Cele două unități electrice – TS20 și TS21 – fac parte din lotul celor 13 trenuri atribuite de ARF operatorului de transport feroviar InterRegional Călători.

Rutele de circulație pe care urmează să circule aceste trenuri sunt: București Nord – Brașov – Cluj Napoca; București Nord – Brașov; Brașov – Deva – Cluj Napoca; Cluj Napoca – Deva – Timișoara Nord.

Acest demers face parte dintr-un proiect fazat, ce are ca Autoritate de Management – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Este derulat în două etape succesive: prima a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020; a doua etapă este cofinanțată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Obiectivul principal al proiectului în constituie conectarea Capitalei cu principalele centre urbane ale țării, contribuind la asigurarea mobilității, la scăderea timpilor de călătorie și la îmbunătățirea nivelului general al serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată.

Valoarea totală a proiectului este de aproape 1,709 miliarde lei, finanțarea fiind distribuită astfel: 1,213 miliarde lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor( FEDR); 214,151 milioane lei – bugetul propriu al beneficiarului; 281,322 milioane lei – cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.