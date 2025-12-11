Argintul a atins un nou maxim istoric, pe măsură ce speculatorii profită de trendul ascendent

Cotația argintului și-a continuat miercuri aprecierea, după ce marți a depășit pentru prima dată pragul de 60 de dolari pe uncie, pe fondul restricțiilor cu privire la ofertă precum și al pariurilor privind o nouă relaxare a politicii monetare din partea Rezervei Federale americane, transmite Bloomberg.

Metalul alb s-a apreciat miercuri cu 1,6%, ajungând la un record de 61,6145 dolari pe uncie. Avansul său rapid din ultimele zile a fost susținut de pariurile speculative, conform cărora banca centrală a SUA va decide o reducere a dobânzii de referință cu un sfert de punct la sfârșitul reuniunii sale din 9 – 10 decembrie. Costurile de împrumuturi mai mici sunt de obicei un factor favorabil pentru metalele prețioase. Pe piețele de obligațiuni, randamentele globale au crescut la maxime care ultima dată au fost înregistrate în 2009.

‘Argintul are un fundament speculativ. Odată ce ai un impuls ascendent, acesta tinde să aducă mai mulți bani’, a declarat David Wilson, director de strategie la BNP Paribas SA.

În paralel, piața privește și dincolo de decizia Fed din această săptămână, în căutarea unor indicii despre politica monetară a SUA de anul viitor. Kevin Hassett, favoritul președintelui Donald Trump pentru a-l înlocui pe Jerome Powell în funcția de președinte al Fed, a declarat marți că există loc pentru o reducere substanțială a dobânzilor.

Argintul și-a dublat valoarea în acest an, eclipsând creșterea de 60% înregistrată de aur. Creșterea argintului a accelerat după o criză istorică a ofertei în octombrie. Deși această criză s-a atenuat, pe măsură ce mai mult argint ajunge în seifurile din Londra, ratele dobânzilor rămân ridicate, un indiciu al restricțiilor persistente. Alte piețe se confruntă acum cu constrângeri de ofertă, stocurile chinezești fiind la minimele ultimului deceniu.

Creșterea cotațiilor la argint a fost susținută și de intrările fondurilor tranzacționate la bursă. Săptămâna trecută, mai mulți bani au intrat în ETF-uri garantate cu argint decât în orice altă săptămână de după luna iulie. Volumele de cumpărături pentru cel mai mare fond de acest fel au crescut marți la un nivel similar cu cel observat în timpul crizei ofertei, ceea ce arată că investitorii se poziționează pentru o continuare a creșterii.

Având în vedere creșterea de aproximativ 20% din ultimele trei săptămâni, ‘logic, ar trebui să vedem o corecție. Dar, având în vedere sentimentele pozitive puternice de pe piață în acest moment, unii vorbind despre o cotație de 100 de dolari la argint, este foarte posibil ca impulsul să continue’, crede David Wilson.