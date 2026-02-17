Cât „costă” o medalie olimpică? Evoluția prețului metalelor prețioase, reflectată și pe podiumul Milano Cortina 2026

Evoluția piețelor se reflectă și la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Deși medaliile nu sunt realizate din metale prețioase pure, valoarea lor a crescut în ultimii patru ani, odată cu aprecierea aurului și argintului. În același timp, competiția vine cu o reconfigurare a sponsorilor globali premium, după retragerea unor companii japoneze cu parteneriate de zeci de ani, o schimbare care poate fi un semnal în ceea ce privește prioritățile și strategia, arată XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.

Metalele prețioase se numără printre clasele de active care au avut o performanță remarcabilă în ultimii ani. Contrar așteptărilor, majoritatea medaliilor olimpice nu sunt, de fapt, realizate din metale pure. Medalia de aur conține 92,5% argint și este placată cu aproximativ 6 grame de aur pur. Medalia de argint este compusă din 100% argint (aproximativ 550 grame), în timp ce medalia de bronz conține 95% cupru și 5% zinc.

Medalia de aur, evaluată la aproximativ 550 de dolari în februarie 2022, a atins o valoare estimată de 1.500 de dolari în februarie 2026, o apreciere de 173%.

La rândul său, medalia de argint a înregistrat o traiectorie și mai pronunțată, trecând de la aproximativ 425 de dolari la circa 1.450 de dolari, în linie cu aprecierea de 242% a argintului. Chiar și medalia de bronz, dominată de metale comune, a înregistrat o creștere modestă, de la 4-5 dolari la 5-7 dolari.

Performanța pe piața bursieră a actualilor sponsori

Pe de altă parte, reducerea numărului de parteneri globali premium și retragerea unor nume cu tradiție indică o repoziționare strategică în cadrul portofoliului de sponsorizări olimpice. În continuare, analiștii XTB prezintă evoluția bursieră a celor mai importanți sponsori Milano Cortina 2026.

Samsung Electronics

Samsung Electronics este compania cu una dintre cele mai remarcabile performanțe dintre sponsorii olimpici, cu o apreciere anuală de 158%. Această performanță extraordinară este susținută de revenirea interesului pentru piața de semiconductori de memorie, determinată de cererea pentru cipuri folosite în aplicații de inteligență artificială.

Procter & Gamble

Procter & Gamble demonstrează puterea caracteristică a acțiunilor din sectorul bunurilor de consum de bază în perioadele de volatilitate a pieței, înregistrând o creștere a valorii de 16% numai în februarie 2026. Această performanță contrastează puternic cu turbulențele observate în sectoarele mai ciclice.

Coca-Cola

Coca-Cola raportează, la rândul său, o creștere a performanței de 10,6% de la începutul anului, susținută de o capitalizare de piață care depășește 330 de miliarde de dolari. Astfel, gigantul își consolidează poziția ca una dintre cele mai mari companii globale de bunuri de consum. Pentru anul fiscal 2025, aceasta a înregistrat o creștere organică a veniturilor de 5%, cu venituri nete de 47,9 miliarde de dolari, demonstrând capacitatea de a crește afacerea chiar și în perioade cu inflație, prin ajustarea prețurilor și orientarea către produse mai profitabile.

Visa

La polul opus se află Visa, care înregistrează o depreciere de 7,2% de la începutul anului și o depreciere anuală de 5,9%. Acest rezultat negativ reflectă în primul rând discuțiile despre reglementări, care ar putea limita comisioanele percepute pentru cardurile de credit. Tema a devenit tot mai prezentă în SUA în primul trimestru din 2026.

Legătura directă dintre sponsorizarea olimpică și evoluția bursieră rămâne dificil de izolat, deoarece prețul acțiunilor este influențat simultan de rezultate financiare, context macroeconomic și decizii strategice. Totuși, privită ca instrument de poziționare, sponsorizarea poate consolida reputația, susține brandurile defensive prin expunere constantă și, în tehnologie, poate funcționa ca o vitrină a inovației, cu efecte indirecte asupra percepției și așteptărilor pieței.