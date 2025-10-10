Argintul a trecut de 50 de dolari uncia, cel mai ridicat nivel din ultimele decenii

Uncia (31,1 grame) de argint a depășit joi pragul de 50 de dolari, pentru prima dată după 1993, impulsionată de cererea de valori de refugiu într-un context marcat de incertitudini economice și geopolitice, informează AFP.

După ce cotația aurului a trecut miercuri, pentru prima dată, pragul de 4.000 de dolari uncia, argintul, un metal prețios utilizat și în industrie, s-a apreciat și el cu 3,12%, ajungând joi în jurul orei 13:30 GMT la 50,4142 dolari uncia.

Într-un interviu acordat AFP, John Plassard, șeful Departamentului de strategie de investiții de la Cite Gestion Private Bank, crede că acest lucru este rezultatul unui ‘un efect de recuperare’ pentru argint, după câștigurile semnificative înregistrate de aur.

Numitorul comun al acestor două refugii sigure? Creșterea prețurilor ‘alimentată de incertitudinea macroeconomică, un dolar slab și cererea persistentă de active tangibile’, concluzionează Fawad Razaqzada, analist la City Index.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, și mai ales după atacurile sale asupra Rezervei Federale a SUA, încrederea pieței în activele americane, inclusiv dolarul, s-a erodat. La aceasta se adaugă recenta închidere a Guvernului federal american.

Pentru a-și acoperi pierderile, investitorii se orientează către active alternative, cum ar fi aurul și bitcoinul, care recent au atins noi maxime istorice.

Ultima dată când argintul s-a apropiat de pragul de 50 de dolari uncia a fost în anul 2011, deoarece era văzut ca o protecție împotriva inflației și a crizei datoriilor publice europene.

‘Investitorii încearcă din ce în ce mai mult să se debaraseze de orice are legătură cu moneda fiduciară’, adaugă Plassard. ‘De asemenea, ne aflăm într-o situație în care începem să vorbim despre o penurie de argint’, subliniază analistul, ceea ce împinge și mai sus prețul.

Sectorul este afectat de un deficit structural de lungă durată, în condițiile în care cererea depășește oferta.

Dar ‘argintul este un metal industrial esențial pentru producția de cipuri semiconductoare pentru inteligența artificială care alimentează centrele de date din întreaga lume’, notează Kathleen Brooks, director de cercetare la firma de brokeraj XTB.

Instabilitatea geopolitică crescută, începând cu războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina, a alimentat, de asemenea, creșterea accelerată a aurului și argintului.

În acest context, investitorii sunt încurajați și de teama de a nu rata ocazia ( ‘Fear of missing out’ sau FOMO).