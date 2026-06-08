Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu aproape 9%, în aprilie 2026

Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 8,9%, în aprilie 2026, până la 769,1 milioane de lei, de la 706 milioane de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF), consultate de AGERPRES.

Arieratele de peste 90 de zile au crescut cu 24,8%, la 215,3 milioane de lei, de la 172,5 milioane lei în martie, iar cele de peste 120 de zile au crescut cu 6,5%, de la 316,2 milioane de lei, în martie 2026, la 336,8 milioane de lei în aprilie 2026. Arieratele peste 360 de zile au scăzut cu 0,19%, de la 217,4 milioane lei, până la 217 milioane lei.

Potrivit sursei citate, în ceea ce privește bugetele locale, arieratele au crescut cu 9,5%, de la 682,2 milioane de lei (în martie 2026) la 747,1 milioane de lei (în aprilie 2026).

Arieratele de peste 90 de zile au urcat cu 27,5%, la 208,4 milioane lei, cele peste 120 de zile s-au majorat cu 6,44%, la 332 milioane lei, iar arieratele mai mari de 360 de zile s-au redus cu 0,15%, până la 206,7 milioane de lei.

La capitolul ‘Buget de stat și autonome’, nivelul arieratelor a scăzut cu 7,57%, de la 23,8 milioane lei în martie 2026, la 22 milioane lei în aprilie. Arieratele de peste 90 de zile au coborât cu 24,18%, la 6,9 milioane lei, cele peste 120 de zile au crescut cu 11,6%, la 4,8 milioane lei, iar cele mai mari de 360 de zile s-au diminuat cu 1%, la 10,3 milioane lei.