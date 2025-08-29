ASF a demarat procesul de selecție a președintelui Consiliului de Administrație al Fondului de compensare a investitorilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) demarat procesul de selecție pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație (CA) al Fondului de compensare a investitorilor (FCI) pentru perioada rămasă până la data expirării mandatelor membrilor actualului CA, respectiv 12 august 2026.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis vineri AGERPRES, termenul-limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 12 septembrie 2025, ora 23:59, la adresa de e-mail [email protected].

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la articolul 15 din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor și să nu se afle în situații de incompatibilitate/conflict de interese, cum este prevăzut la articolul 16 din același act normativ.

Astfel, membrii trebuie să fie absolvenți de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau de studii universitare de scurtă durată cu diplomă de licență și master, să aibă o bună reputație și probitate morală și să aibă experiență profesională dovedită în domeniul financiar-bancar sau nebancar de minimum opt ani, în cazul absolvenților de studii universitare în domeniul economic sau juridic, sau de minimum zece ani, în cazul absolvenților de studii universitare în alte domenii.

În același timp, aceștia trebuie să nu fie soți, rude sau afini până la gradul al doilea între ei, să nu fie senatori, deputați, membri ai Guvernului sau să dețină funcții de conducere în cadrul vreunui partid politic ori organizație politică pe perioada exercitării mandatului, să nu aibă înscrise în cazierul judiciar sancțiuni prevăzute de lege, să nu aibă înscrise în cazierul fiscal sancțiuni prevăzute de lege, să nu dețină în cadrul vreunei entități prevăzute la art. 3 alin. (1) calitatea de acționar, angajat sau director, membru al Consiliului de Administrație, consiliului de supraveghere ori directoratului, după caz, să nu fi fost condamnați în ultimii cinci ani pentru săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de legislația în domeniul financiar bancar, legislația privind insolvența sau protecția consumatorilor, respectiv să nu fi fost sancționați de ASF sau de Banca Națională a României (BNR) cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea.

Conform ASF, Fondul de compensare a investitorilor este administrat de un Consiliu de Administrație format din: doi membri desemnați de către ASF – dintre care unul este președintele Consiliului de Administrație; un membru desemnat de către ASF la propunerea Ministerului Finanțelor; un membru desemnat de către ASF dintre reprezentanții propuși de către participanții la Fond din rândul acestora; un membru desemnat de către BNR.

Membrii Consiliului de Administrație al Fondului sunt numiți pentru un mandat de cinci ani, prin act administrativ individual emis de către ASF, cu excepția membrului desemnat de către BNR, care este numit prin ordin al guvernatorului BNR, cu respectarea condițiilor prevăzute la articolele 15 și 16 din Legea 88/2021.

ASF este autoritatea națională, înființată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea și supravegherea piețelor asigurărilor, a pensiilor private, precum și a pieței de capital.