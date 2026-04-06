ASF: Piața de capital din România a încheiat anul 2025 cu evoluții solide; indicele BET a urcat cu 46%

Piața de capital din România a încheiat anul 2025 cu evoluții solide, în pofida unui mediu internațional marcat de incertitudine și volatilitate, indicele BET, care reflectă performanța celor mai lichide companii listate, urcând cu 46% față de sfârșitul anului 2024, potrivit raportului referitor la evoluția pieței de capital în anul 2025, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Capitalizarea bursieră a pieței reglementate a atins 579,46 miliarde lei, în creștere cu circa 65%.

Valoarea totală tranzacționată, pe piața reglementată și pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare, a fost de 43,8 miliarde lei, marcând un avans de peste 18%, iar tranzacțiile cu acțiuni au reprezentat aproape 40% din această sumă, adică 17,27 miliarde lei. Segmentul titlurilor de stat a însumat 10,73 miliarde lei, însemnând aproximativ 25% din valoarea totală tranzacționată.

Pe piața reglementată, valoarea tranzacțiilor cu instrumente cu venit fix a atins 25,34 miliarde lei, în creștere cu 37% față de anul anterior. Tot pe piața reglementată, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a fost de 17,15 miliarde lei, nivel similar cu cel înregistrat anul anterior.

Valoarea totală a activelor administrate de organismele de plasament colectiv a depășit 58 de miliarde lei, în creștere cu 31%, față de anul 2024.

Conform datelor ASF, aceste cifre subliniază maturizarea progresivă a pieței românești, creșterea lichidității și capacitatea mai mare a investitorilor de a absorbi fluxuri importante de capital, în ciuda presiunilor macroeconomice și inflaționiste.

Evoluția pieței indică o consolidare durabilă și o încredere tot mai mare în instrumentele financiare locale, poziționând România ca un actor relevant în regiunea piețelor emergente.