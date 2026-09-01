ASF va monitoriza publicitatea online și promovarea prin influenceri financiari pentru prevenirea fraudelor

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va monitoriza publicitatea online, promovarea prin intermediul influencerilor financiari, reclamele plătite și grupurile de discuții specializate, în vederea identificării timpurii a practicilor neconforme și a fraudelor din piața financiară nebancară, potrivit Strategiei ASF privind inovația financiară pentru perioada 2026-2028.

‘Obiectivul urmărește deplasarea accentului de la reacția ulterioară producerii prejudiciului către identificarea timpurie a practicilor neconforme. Distincția operațională se află între riscurile de conduită – care apar în interiorul perimetrului de supraveghere, la entități autorizate – și fraudă, care se manifestă preponderent în afara ariei de supraveghere, prin entități neautorizate care se adresează publicului român. Pentru prima categorie, mijloacele sunt supravegherea comunicărilor comerciale, monitorizarea publicității online și a promovării prin intermediul influencerilor financiari, precum și prevenirea și detectarea abuzului pe piață’, se menționează în raport.

Conform sursei citate, pentru a doua categorie, mijloacele sunt monitorizarea surselor deschise, corelarea acesteia cu petițiile primite și avertizarea publică rapidă.

‘În ambele situații, eficacitatea se măsoară prin viteza de reacție, iar nu prin volumul de acțiuni întreprinse. Se urmărește reducerea intervalului dintre apariția unei practici neconforme și intervenția Autorității, prin avertizare publică, control tematic sau sesizarea autorităților competente.’, se mai arată în document.

ASF precizează că una dintre componentele strategiei este dedicată identificării timpurii a entităților care prestează servicii financiare fără autorizație și practicilor înșelătoare din mediul online.

‘Componenta urmărește identificarea timpurie și semnalarea publică a entităților care prestează servicii financiare fără a deține autorizația necesară, precum și a practicilor înșelătoare din mediul online. Se urmărește latura de prevenție: limitarea prejudiciului înainte de producerea acestuia, prin reducerea intervalului dintre apariția unei scheme și avertismentele către consumatori’, precizează ASF.

Potrivit documentului, sunt monitorizate website-urile care promovează servicii financiare fără autorizare, paginile care folosesc abuziv denumirea sau sigla Autorității, platformele care promit randamente garantate și campaniile care solicită transferuri de fonduri sau criptoactive către entități necunoscute.

‘Monitorizarea surselor deschise – reclame online, postări sponsorizate, influenceri financiari, grupuri închise de comunicare – este corelată cu petițiile primite, pentru identificarea tiparelor recurente precum website-urile clonă, phishingul sau schemele investiționale frauduloase. Rezultatele fundamentează emiterea de avertizări publice, sesizarea organelor de urmărire penală și demersurile de eliminare a website-urilor frauduloase, în cooperare cu autoritățile competente și pe baza mecanismelor de schimb de informații la nivel internațional.’, se mai precizează în raport.

Documentul prevede și utilizarea unor instrumente de prevenție destinate identificării timpurii a fraudelor prin corelarea semnalelor din mediul online cu petițiile primite de Autoritate.

‘Instrumente menite să identifice timpuriu fraudele, prin corelarea semnalelor provenite din mediul online cu petițiile primite. Prin acestea se urmărește depistarea site-urilor care promovează servicii financiare fără autorizare, a paginilor care folosesc abuziv identitatea vizuală a Autorității, a ofertelor cu așa-zise randamente garantate și a campaniilor care solicită transferuri către entități necunoscute. Rezultatul urmărit este protecția directă a consumatorilor și reducerea prejudiciilor, prin avertizări publice rapide și prin sesizarea autorităților competente în cazurile cu impact ridicat sau caracter transfrontalier. Instrumentele de monitorizare a surselor deschise valorifică informația vizibilă public înainte ca fenomenul să genereze reclamații formale, prin urmărirea rețelelor sociale, a reclamelor plătite, a grupurilor de discuții specializate și a proiectelor de tokenizare aflate în promovare. ‘, se mai arată în raport.

Astfel, pe baza acestor analize se pot emite avertizări publice timpurii și se poate fundamenta selecția temelor de control.

În strategia pentru perioada 2026-2028, ASF include printre domeniile prioritare criptoactivele, tehnologia DLT (Distributed Ledger Technology), sistemele bazate pe inteligență artificială, publicitatea online, promovarea prin intermediul influencerilor financiari, tokenizarea instrumentelor financiare și prestarea transfrontalieră de servicii.

‘Supravegherea bazată pe risc determină alocarea resurselor Autorității către zonele în care digitalizarea poate genera prejudicii semnificative pentru consumatori sau pentru integritatea pieței. În acest sens, sunt prioritizate criptoactivele, utilizarea tehnologiei DLT în rândul produselor financiare, sistemele bazate pe inteligență artificială, publicitatea online și promovarea prin intermediul influencerilor financiari, tokenizarea instrumentelor financiare și prestarea transfrontalieră de servicii. Prioritizarea se fundamentează pe evaluarea periodică a probabilității de materializare și a impactului potențial, urmând ca rezultatele acesteia să orienteze planificarea acțiunilor de control și declanșarea demersurilor de avertizare publică.’, notează instituția.