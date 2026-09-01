Petrescu (ASF): O economie mai competitivă are nevoie de piețe financiare mai profunde

O economie mai competitivă are nevoie de piețe financiare mai profunde, de capital autohton mai puternic, de conectare europeană și de o voce instituțională respectată în locurile în care se definesc regulile viitorului, susține Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

‘Reuniunea Anuală a Diplomației Române aduce în aceste zile în prim plan o temă esențială pentru viitorul României, diplomația economică și capacitatea statului de a transforma relațiile externe, apartenența europeană și cooperarea internațională în oportunități concrete de dezvoltare. Diplomația economică a secolului XXI se construiește și prin soliditatea instituțiilor, prin predictibilitatea regulilor și prin încrederea pe care o economie o inspiră investitorilor și partenerilor săi. Din această perspectivă, dezvoltarea piețelor financiare și integrarea lor tot mai profundă în arhitectura europeană reprezintă o componentă importantă a poziționării economice a României. Piețele financiare non bancare au un rol major în această ecuație’, a scris Alexandru Petrescu, pe pagina sa de Facebook.

În opinia sa, piața de capital poate transforma economisirea în finanțare pentru companii și proiecte de dezvoltare.

Totodată, sistemul de pensii private formează capital pe termen lung și contribuie la consolidarea economiei, în timp ce piața asigurărilor oferă mecanismele prin care riscurile economice, sociale și investiționale pot fi administrate într-o manieră modernă și sustenabilă, susține președintele ASF.

‘În acest spațiu se înscrie și dimensiunea internațională a activității Autorității de Supraveghere Financiară. ASF este prezentă în structurile europene în care se construiesc standardele și direcțiile viitoare ale supravegherii financiare, prin participarea la Consiliile Supraveghetorilor ESMA (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, n.r.) și EIOPA (Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale, n.r.) și prin contribuția experților Autorității în comitete și grupuri de lucru tehnice. Participăm, de asemenea, la activitatea unor organisme internaționale precum IOSCO, IAIS și IOPS, acolo unde sunt analizate riscurile globale și sunt dezvoltate standardele care vor modela piețele financiare ale următorilor ani’, a subliniat președintele ASF.

Potrivit acestuia, în cadrul grupurilor europene și internaționale ‘se discută astăzi despre competitivitatea piețelor de capital, digitalizare, criptoactive, reziliență operațională, protecția investitorilor, finanțare sustenabilă și viitorul pensiilor și al asigurărilor’.

‘Prezența României în aceste spații înseamnă expertiză adusă acasă, capacitatea de a contribui la formularea regulilor și posibilitatea de a susține interesele și particularitățile pieței românești în procesul european de decizie. ASF este implicată, în același timp, în parcursul României către aderarea la OCDE, un proces care presupune evaluarea calității instituțiilor, a reglementărilor și a mecanismelor de supraveghere după unele dintre cele mai exigente standarde internaționale. Pentru România, aceasta este una dintre marile mize ale anilor care vin. O economie mai competitivă are nevoie de piețe financiare mai profunde, de capital autohton mai puternic, de conectare europeană și de o voce instituțională respectată în locurile în care se definesc regulile viitorului’, a adăugat Petrescu.