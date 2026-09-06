ASF vrea să sprijine introducerea unor cursuri de FinTech și finanțe digitale în curricula universitară

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) intenționează să dezvolte, în colaborare cu mediul academic, proiecte comune de cercetare și să sprijine actualizarea curriculei pentru introducerea unor cursuri de FinTech, finanțe sustenabile și digitale, potrivit Strategiei privind inovația financiară 2026-2028.

‘Componenta urmărește valorificarea datelor deținute de Autoritate dincolo de utilizarea strict internă, prin punerea la dispoziția mediului academic a unor seturi de date agregate și anonimizate. Se urmărește fundamentarea deciziilor de supraveghere pe cercetare independentă și creșterea transparenței instituționale, fără afectarea confidențialității informațiilor sensibile’, se menționează în document.

În acest context, Autoritatea are în vedere dezvoltarea unor proiecte comune de cercetare cu mediul academic și actualizarea curriculei.

‘De asemenea, prin colaborarea cu mediul academic vom dezvolta proiecte comune de cercetare și vom sprijini actualizarea curriculei pentru a introduce cursuri de FinTech/Finanțe sustenabile și digitale, asigurându-ne astfel că absolvenții vor avea abilitățile de care Autoritatea are nevoie pentru îmbunătățirea propriei capacități administrative’, precizează ASF.

Strategia prevede și constituirea unor seturi de date privind piețele supravegheate și comportamentul investitorilor de retail.

‘Sunt constituite seturi de date agregate și anonimizate privind evoluția piețelor supravegheate, expunerile pe categorii de active și comportamentul investitorilor de retail, însoțite de documentația metodologică aferentă. Accesul se acordă pe baza unei proceduri cu criterii publice, cu respectarea strictă a cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal și a regimului informațiilor confidențiale. Componenta se corelează cu implementarea strategiei de date și cu participarea la Punctul Unic de Acces European, precum și cu parteneriatele existente cu Institutul de Studii Financiare și cu mediul universitar’, se mai arată în raport.

În ceea ce privește obiectivele urmărite, documentul menționează implementarea strategiei de date conform modelului ESMA (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), inclusiv facilitarea accesului la date pentru personalul intern calificat și pentru părțile interesate externe, cu aplicarea măsurilor de confidențialitate și securitate, precum și creșterea transparenței și comunicării instituționale.