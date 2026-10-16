Asigurările de locuințe câștigă teren, dar nu țin pasul cu riscurile

Fenomenele meteo extreme sunt din ce în ce mai frecvente, dar numai una din cinci locuințe din România are o asigurare facultativă. La Conferința România Inteligentă „Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați.”, organizată de Antena 3 CNN și Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) în Maramureș, autoritățile și specialiștii au vorbit despre secetă, incendii, inundații și despre rolul asigurărilor în limitarea pierderilor suportate de familii și comunități.

Maramureșul a fost mult timp privit ca o zonă ferită de fenomene meteo severe, dar ultimii ani, cu perioadele lungi fără ploi sau cu temperaturile ridicate, au schimbat această percepție. Mai mult, în acest an, deficitul de apă a devenit una dintre problemele majore ale județului.

„Din păcate, o evoluție a cantităților de precipitații ne arată valori semnificativ reduse în ultimii ani, începând din 2003 și până în prezent. În 2026, doar 167,8 litri pe metru pătrat în cele trei luni. În șase luni consecutive, 231,3 litri pe metru pătrat, reprezentând doar 50% din cât ar trebui să plouă în mod obișnuit în cele șase luni în această regiune”, a explicat Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a confirmat că județul trece printr-o secetă fără precedent și a arătat că prevenția cere decizii ferme din partea autorităților locale. De asemenea, acesta a avertizat că revenirea ploilor nu înseamnă automat sfârșitul pericolului. După o perioadă lungă de secetă, precipitațiile puternice pot aduce alte riscuri pentru gospodării și comunități.„Ce se va întâmpla mai departe? Vor veni la un moment dat ploile, dar vor veni cu o intensitate, evident, mult mai mare decât ar trebui să vină în mod normal. Ca atare, nu știi care va fi zona din ce în ce mai expusă. Deci astfel de întâlniri, în care să conștientizăm fiecare gospodărie în parte, fiecare proprietar de locuință, că aceste fenomene meteorologice vor ajunge la un moment dat, într-un fel sau în altul, să-l afecteze și sunt extrem de importante”, a mai spus Gabriel Zetea.

Mai multă responsabilitate, mai multă siguranță

Într-un județ afectat de secetă, incendii, inundații și alunecări de teren, asigurarea ar trebui să fie o formă obișnuită de protecție. Există însă o diferență mare între municipiul reședință și restul localităților, iar în mediul rural gradul de acoperire rămâne foarte redus. „Județul este acoperit prin asigurare obligatorie undeva la 19,5%, deci sub 20%, în condițiile în care media națională de acoperire este de 25%. Deci nu vorbim despre o acoperire bună, e chiar sub media națională. Baia Mare are un grad de acoperire de 30% și ceva, ceea ce se află, într-adevăr, în media națională a acoperirii urbane, care era undeva în jur de 31% la finalul lunii august. Localitățile din județ, în schimb, au o acoperire foarte redusă”, a declarat Cosmin Tudor, director general adjunct al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID). Iar imaginea arată mai rău în cazul asigurărilor facultative. „Când vorbim de polița obligatorie, aici spunem mereu: unde e lege, nu-i tocmeală. Când vorbim despre polița facultativă, noi am încercat să venim în întâmpinarea nevoii de informare a oamenilor. Adică să încercăm să-i ajutăm pe oamenii obișnuiți, care nu trebuie să devină experți în asigurări”, a explicat Alexandru Ciuncan, președinte și director general UNSAR, cum încearcă industria asigurărilor să ajungă mai aproape de oameni și de administrațiile locale. Partea bună este că se vede o ușoară evoluție. „Numărul de polițe facultative de asigurare a locuințelor a crescut după primul trimestru al acestui an cu 9%. La finalul anului trecut era o creștere de 7%. Nu numai că vedem o creștere, dar creșterea se accelerează. Și asta înseamnă că oamenii, unu la mână, sunt mai interesați de astfel de produse, căci vorbim de o asigurare facultativă, bineînțeles. Doi la mână, asta înseamnă că oamenii conștientizează. Nu numai că sunt mai interesați, dar conștientizează riscurile la care se expun și, mai mult, decid să facă și ceva pe această temă. Dar, încă o dată, nu e moment de celebrare, însă suntem pe drumul cel bun, mai avem foarte mult până departe”, a mai declarat Alexandru Ciuncan.