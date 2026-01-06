Asociaţia Pro Infrastructură preconizează ”un an record” pentru reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres în România în 2026, estimînd, realistic, că 244 de km vor fi daţi în trafic.

Asociaţia Pro Infrastrcutură face, într-un mesaj pe Facebook, previziuni rutiere pentru 2026, estimând că va fi ”un an record”.

”Reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres a ajuns la 1416,3 kilometri aflaţi în exploatare la care adăugăm 840,7 contractaţi pentru (proiectare şi) execuţie şi încă 486,2 aflaţi în licitaţie de lucrări. După recordul absolut din mega-electoralul an 2024, aproape 195 kilometri deschişi, şi 146 km în 2025, în acest an sunt şanse foarte mari să batem iar recordul: 244 de km de autostradă şi drum expres care vor fi daţi în trafic, realist-optimist, în sine o premieră în previziunile noastre”, au transmis, marţi seară, reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastrcutură.

Potrivit acestora, în scenariul ultra-optimist, se mai pot adăuga încă 28,5 (pe A3) plus 11 (pe A8), deci un total posibil de aproximativ 284 km.

”De unde aşa de mult? Se adună restanţele din 2024 (DEx6 Galaţi-Brăila) şi din 2025 (A0 Nord lot 4, A3 Nădăşelu-Poarta Sălajului fără devierile de traseu, cât şi A7 Adjud-Paşcani), plus şantierele scadente în 2026 (loturile 1 şi 3 ale A0 Nord, A3 Suplacu de Barcău-Chiribiş, A3 viaductele Nădăşelu şi Topa Mică) dar şi cele care au termen contractual în 2027 (A1 Curtea de Argeş-Tigveni, A3 Chiribiş-Biharia şi A8 Târgu Mureş-Acăţari)”, au explicat specialiştii organizaţiei citate.

Potrivit acestora, ”deşi este promisă intens de autorităţi, veriga lipsă de pe A1 dintre Margina şi Holdea nu va fi dată în trafic în 2026”.

”Estimăm că săpătura tunelurilor va fi gata în iunie şi de atunci mai punem aproximativ un an până la inaugurare. Deci vom circula în vara anului viitor, probabil chiar în termenul contractual, sfârşit de iunie 2027”, au mai transmis reprezentanţii organizaţiei.