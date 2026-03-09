Asociația de Studii și Prognoze Economico Sociale (ASPES) lansează luni Programul Național de Educație Financiară pentru România – PNEFR, un demers strategic destinat formării competențelor financiare ale tinerei generații.

Conform unui comunicat al asociației, prima etapă a programului debutează luni, 9 martie 2026, la Colegiul Național de Aeronautică ‘Henri Coandă’ din București, una dintre cele 15 unități școlare incluse în proiectul pilot desfășurat la nivelul Capitalei.

Programul este inițiat de ASPES și coordonat executiv de Bogdan Petre, vicepreședinte al organizației, care conduce implementarea acestui proiect educațional.

În prima etapă, programul reunește profesori universitari, specialiști în finanțe și personalități din mediul economic, care vor susține sesiuni interactive dedicate elevilor, cu accent pe înțelegerea mecanismelor economice fundamentale și pe dezvoltarea unei culturi financiare solide.

Proiectul este realizat in parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, reprezentat de inspectorul școlar general Lixandru Florian.

La evenimentul de lansare de la Colegiul Național de Aeronautică ‘Henri Coandă’ vor participa, printre alții, Adrian Mitroi, profesor universitar în cadrul Academiei de Studii Economice din București, Răzvan Cătălin Dobrea, profesor universitar în cadrul Academiei de Studii Economice din București, Adrian Căruceru, expert în educație financiară, și Cristian Cosmin, fost secretar de stat și fost director adjunct al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM).

Invitatul de onoare al evenimentului este Dumitru Dorin Prunariu, primul și singurul român care a zburat în spațiul cosmic, la bordul navei Soyuz-40 în anul 1981.

”Fără infrastructură de cunoaștere, țara rămâne captivă în haos bugetar, comportamente economice primitive și decizii greșite care vor costa mult la nivel național. Educația financiară nu mai este opțională – este fundația pe care se construiește o economie sănătoasă și un stat care nu se prăbușește sub propria ignoranță. Copiii trebuie să înțeleagă de mici ce înseamnă valoarea banului și responsabilitatea; elevii și studenții trebuie să învețe cum funcționează creditarea, economisirea, investițiile și fiscalitatea; antreprenorii au nevoie de competențe reale în gestionarea riscului, accesarea finanțărilor interne și externe, utilizarea instrumentelor de asigurare și administrarea corectă a cash-flow-ului. România are nevoie de educație financiară pe toate palierele, fără excepție”, a declarat Bogdan Petre, coordonator executiv al programului și vicepreședinte ASPES, citat în comunicat.

PNEFR urmărește dezvoltarea unei infrastructuri educaționale moderne în domeniul finanțelor personale și al economiei aplicate. Programul își propune să introducă, într-un mod sistematic și practic, concepte esențiale precum: administrarea responsabilă a resurselor financiare personale; economisirea și investițiile; funcționarea creditării și a sistemului bancar; rolul fiscalității în economie; gestionarea riscului și rolul instrumentelor de asigurare.

Prin parteneriate cu instituții academice, de reglementare și autorizare, specialiști din mediul financiar și unități de învățământ, programul urmărește formarea unei generații capabile să înțeleagă mecanismele economice și să ia decizii financiare informate, subliniază sursa citată.

Colegiul Național de Aeronautică ”Henri Coandă” deschide seria unităților școlare care vor participa la acest proiect în cursul anului 2026, programul urmând să fie extins progresiv în alte licee și instituții educaționale din România.