UE va stimula alfabetizarea financiară și oportunitățile de investiții pentru cetățeni

Comisia Europeană a prezentat marți două inițiative majore menite să promoveze uniunea economiilor și a investițiilor și să aducă beneficii concrete tuturor cetățenilor UE, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Pachetul cuprinzător se axează pe îmbunătățirea alfabetizării financiare pentru toți și în toate etapele vieții și introduce un plan pentru conturile de economii și de investiții (SIA) – un instrument menit să simplifice investițiile și să le facă mai accesibile tuturor.

Strategia privind alfabetizarea financiară urmărește să îi ajute pe cetățeni să ia decizii financiare solide, îmbunătățindu-le, în cele din urmă, bunăstarea, securitatea financiară și independența. Cu o combinație adecvată de cunoștințe și competențe financiare, cetățenii pot să își îmbunătățească bugetul, să evite escrocheriile și fraudele, să economisească mai eficient și să se simtă mai bine pregătiți să investească pentru viitorul lor. Nivelurile de alfabetizare financiară rămân scăzute în UE – mai puțin de o cincime dintre cetățenii UE au un nivel ridicat de alfabetizare financiară (Eurobarometru 2023), cu diferențe semnificative între statele membre. Prin urmare, strategia include măsuri de creștere a gradului de conștientizare financiară pentru toți cetățenii și de sprijinire a eforturilor statelor membre de îmbunătățire a alfabetizării financiare, a precizat Executivul comunitar.

Strategia Comisiei privind alfabetizarea financiară se bazează pe patru piloni care se consolidează reciproc. Astfel, în domeniul ‘Coordonare și bune practici’, Comisia va reuni părțile interesate pentru a facilita învățarea reciprocă a inițiativelor naționale și internaționale de succes în materie de alfabetizare financiară și pentru a încuraja adoptarea celor mai bune practici de către statele membre, inclusiv a acțiunilor care vizează nevoile unor grupuri specifice.

Pe segmentul ‘Comunicare și sensibilizare: Comisia va lansa o campanie de alfabetizare financiară la nivelul UE, care completează și amplifică eforturile naționale de sensibilizare a cetățenilor cu privire la aspectele financiare.

Pentru finanțarea inițiativelor de alfabetizare financiară, inclusiv a cercetării, Comisia va încuraja statele membre să utilizeze instrumentele de finanțare existente ale UE pentru a sprijini inițiativele de alfabetizare financiară și cercetarea, iar pentru monitorizarea progreselor și evaluarea impactului, Executivul comunitar va efectua sondaje Eurobarometru periodice și va încuraja statele membre să dezvolte instrumente de evaluare pentru a urmări progresele înregistrate în ceea ce privește nivelurile de alfabetizare financiară.

O componentă esențială a asigurării independenței financiare este posibilitatea cetățenilor de a gestiona mai bine economiile și de a acumula bogăție în timp, inclusiv prin investiții pe piețele de capital. Cetățenii UE au una dintre cele mai mari rate de economisire din lume, dar adesea nu profită la maximum de economiile lor. Strategia privind alfabetizarea financiară va sensibiliza cetățenii cu privire la modul în care își pot planifica și utiliza mai bine economiile, precum și cu privire la modul în care pot înțelege riscurile și oportunitățile de investiții.

Dincolo de cunoaștere, cetățenii au nevoie, de asemenea, de oportunități de investiții simple și accesibile. Pentru a aborda acest aspect, pachetul de marți include, de asemenea, un plan pentru conturile de economii și de investiții (SIA), sub forma unei recomandări a Comisiei adresate statelor membre.

ASI sunt conturi furnizate de furnizori de servicii financiare autorizați, chiar și online, care permit investitorilor de retail să investească în instrumente ale piețelor de capital. Aceste conturi sunt adesea însoțite de stimulente fiscale și de proceduri fiscale simplificate, ceea ce le face o opțiune atractivă pentru cetățeni. EID vor promova o cultură a investițiilor mai puternică în rândul cetățenilor UE și vor transforma modul în care aceștia interacționează cu piețele de capital. EID pot permite cetățenilor să obțină un randament mai mare al economiilor lor, în comparație cu păstrarea lor în depozite bancare, menținând în același timp controlul deplin asupra produselor financiare sau a sectoarelor economice în care aleg să investească. Deși investițiile implică riscuri, acestea pot fi gestionate prin diversificare și printr-o abordare a investițiilor pe termen lung, informează Executivul comunitar.

Prin transferarea unora dintre economiile lor în investiții mai productive, cetățenii pot facilita, de asemenea, finanțarea întreprinderilor, stimulând creșterea economică și crearea de locuri de muncă în întreaga Europă, în conformitate cu obiectivele uniunii economiilor și investițiilor. Investițiile în economia europeană le permit să contribuie la agenda UE privind competitivitatea și să beneficieze de pe urma acesteia.

În unele țări din UE, au fost deja puse în aplicare evaluări ale impactului asupra dezvoltării durabile, deși caracteristicile specifice ale acestor inițiative pot varia destul de mult. Comisia recomandă statelor membre să introducă evaluări ale impactului asupra dezvoltării durabile acolo unde acestea nu există încă și să consolideze cadrele existente prin încorporarea celor mai bune practici din întreaga Europă și din întreaga lume. Pe baza acestor experiențe de succes, Comisia consideră că ASI ar trebui să includă mai multe caracteristici-cheie, în special: o gamă largă de furnizori de servicii financiare autorizați (cum ar fi băncile, firmele de investiții, neobrokerii), inclusiv cei transfrontalieri, ar trebui să poată oferi evaluări ale impactului asupra dezvoltării durabile, stimulând concurența și inovarea.

De asemenea, potrivit CE, ar trebui vizată simplitatea (furnizorii ar trebui să ofere o experiență de utilizare simplă, fiabilă și ușor accesibilă pentru investitorii de retail, atât online, cât și offline, care să asigure continuitatea cumpărării și vânzării de active în cadrul unei evaluări a impactului asupra dezvoltării durabile) și flexibilitatea (investitorilor de retail ar trebui să li se permită să deschidă mai multe conturi, inclusiv la furnizori diferiți, și nu ar trebui să se confrunte cu comisioane excesive sau cu procese greoaie atunci când își transferă portofoliile).

În plus, trebuie avute în vedere oportunitățile extinse de investiții: ASI ar trebui să ofere investiții în diverse produse, cum ar fi acțiuni, obligațiuni și fonduri de investiții, permițând cetățenilor să își diversifice portofoliile în funcție de clasele de active, emitenți, zone geografice ale producătorilor și profiluri de risc, excluzând în același timp produsele extrem de riscante sau complexe. Furnizorii de ASI sunt încurajați să ofere cetățenilor opțiuni de investiții care să le permită să își canalizeze investițiile în economia UE pentru a contribui la prioritățile strategice ale UE.

De asemenea, ar trebui vizate stimulente fiscale, esențiale pentru încurajarea evaluărilor impactului asupra dezvoltării durabile și pentru realizarea unei participări mai largi a investitorilor individuali, și procesul de impozitare simplificată. Astfel, procedurile fiscale simplificate, inclusiv recurgerea la furnizorii de ASI pentru declarațiile fiscale, pot aduce mari beneficii investitorilor de retail.

Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu statele membre și cu părțile interesate pentru a pune în aplicare Strategia privind alfabetizarea financiară și pentru a monitoriza adoptarea Recomandării sale privind un cont de economii și de investiții, astfel încât cetățenii Europei să aibă încredere în gestionarea banilor și a economiilor lor, să aibă un acces mai bun la oportunități de investiții și să prospere din punct de vedere financiar.