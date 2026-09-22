Mihai Covaliu, președinte COSR: Avem toate premisele ca FOTE 2027 să fie o ediție de succes

Brașovul se pregătește să găzduiască, anul viitor, pentru a doua oară, Festivalul Olimpic al Tineretului European, singura competiție sportivă de nivel olimpic organizată în România. Evenimentul nu este doar o competiție de iarnă, ci și un test pentru capacitatea administrativă, pentru imaginea internațională a României și pentru modul în care pot fi valorificate investițiile în infrastructură. Antena 3 CNN a organizat la Brașov conferința națională dedicată pregătirii României pentru această competiție de amploare. Invitat în cadrul evenimentului, președintele COSR Mihai Covaliu a declarat că există toate premisele ca, la fel ca evenimentul din 2013, și cel de anul viitor să fie unul de succes.

„Sunt foarte mândru că sunt acasă la Brașov. Vreau să mulțumesc domnului primar Scripcaru și președintelui Veștea pentru că după mulți ani o a doua ediție a Festivalului Olimpic al Tineretului European va fi găzduită din nou la Brașov. Asta înseamnă că în 2013 lucrurile au stat foarte bine, țin să reamintesc faptul că după acea ediție organizarea unui FOTE a rămas ca referință în ceea ce privește competițiile multisport de acest nivel. Desigur că acum, împreună cu guvernul, Agenția Națională pentru Sport, autorități, factori de decizie, ne dorim să organizăm puțin mai bine decât în 2013. Avem experiență, alte mijloace dpdv tehnic, așa că avem toate premisele pentru o ediție de succes.

În aceste zile la Brașov se desfășoară seminarul șefilor de misiune, conducătorii delegațiilor care vor veni la Brașov în februarie 2027 la FOTE, până în momentul de față au confirmat 48 de comitete. E o competiție adresată minorilor, 14-18 ani, o competiție încărcată de emoție și invit oamenii să vină pentru că vor fi momente foarte emoționante. Sperăm că vor fi momente de vis, spun asta evident gândindu-mă la zăpadă, pentru că dpdv organizatoric suntem cu toții aliniați și știm foarte bine ce avem de făcut.

Este prima competiție multisport în care un sportiv participă, cu echipa olimpică a statului respectiv, așa că are un impact major în cariera fiecărui sportiv. Desigur că medaliile sunt importante, dar aș îndrăzni să spun că scopul principal nu sunt medaliile, ci educația – educația sportivă. Ei aici trebuie să demonstreze că au învățat regulamentul, că respectă regulile, că respectă adversarul și în plus de asta trebuie să facă dovada că știu să concureze în deplin fairplay”, a declarat Mihai Covaliu în cadrul conferinței.