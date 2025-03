Autoritatea americană de reglementare a băncilor permite acestora să desfăşoare anumite activităţi cu criptomonede fără aprobare prealabilă

Autoritatea americană de reglementare a băncilor la nivel naţional a clarificat vineri că acestea pot desfăşura anumite activităţi cu criptomonede, eliminând cerinţa ca firmele să obţină permisiunea prealabilă a autorităţilor de reglementare, relatează Reuters.

Office of the Comptroller of the Currency (OCC) a declarat într-un comunicat că băncile naţionale sunt autorizate să se implice în activităţi precum custodia cripto-activelor, anumite operaţiuni cu stablecoins şi participarea în reţele bazate pe registre distribuite.

De asemenea, OCC a anulat ghidurile anterioare care impuneau băncilor să consulte autorităţile de reglementare înainte de a se angaja în activităţi cripto şi să demonstreze că au controale adecvate pentru gestionarea riscurilor.

Rodney Hood, comptroller interimar, a declarat că noua orientare subliniază faptul că băncile trebuie să aibă mecanisme solide de gestionare a riscurilor, indiferent de tehnologia utilizată.

Anunţul a fost făcut în aceeaşi zi în care Casa Albă a găzduit un summit dedicat criptomonedelor şi la câteva ore după ce preşedintele Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care stabileşte o rezervă strategică pentru bitcoin şi alte câteva criptomonede.

”Măsura de astăzi va reduce povara asupra băncilor în ceea ce priveşte activităţile legate de cripto şi va asigura un tratament consistent al acestor activităţi din partea OCC, indiferent de tehnologia utilizată”, a declarat Hood.

Mai exact, OCC a retras ghidurile emise sub administraţia fostului preşedinte Joe Biden, care impuneau restricţii suplimentare pentru băncile care doreau să se implice în activităţi cripto.

Ghidurile anulate impuneau băncilor să îşi informeze supervizorii despre astfel de activităţi, să explice modul în care ar gestiona riscurile şi să se asigure că autorităţile de reglementare nu au obiecţii.

Totodată, OCC s-a retras din declaraţiile comune anterioare ale autorităţilor de reglementare americane, care avertizau băncile cu privire la riscurile asociate activităţilor cripto. Una dintre aceste declaraţii, emisă în 2023, nu interzicea băncilor să se angajeze în afaceri cripto, dar avertiza că sectorul este caracterizat de o ”volatilitate semnificativă” şi că orice activitate bancară în domeniu va fi supusă unei monitorizări stricte.