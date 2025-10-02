Autoritățile UE cer măsuri urgente de protecție pentru monedele digitale stabile

Autoritatea de supervizare a riscurilor financiare din Uniunea Europeană a cerut joi măsuri urgente de protecție pentru monedele digitale stabile (stablecoins), care sunt doar parțial utilizate în blocul comunitar, după avertismente similare lansate de Banca Centrală Europeană, transmite Reuters.

Stablecoin, un tip de monedă ancorat mai ales de dolarul SUA, a devenit din ce în ce mai populară în ultimii ani, și a obținut un impuls puternic în iulie, când președintele Donald Trump a semnat legea care creează regimul de reglementare (Genius Act), menit să consolideze statutul dolarului de monedă de rezervă globală.

UE are unul dintre cele mai stricte regimuri din lume în privința activelor cripto, dar autoritățile sunt îngrijorate că emitenții care provin din afara UE beneficiază de reglementări mai laxe și ar putea importa riscurile financiare.

‘Consiliul general a subliniat că schemele din țări terțe cu mai mulți emitenți, cu monede digitale stabile fungibile emise atât în UE cât și în afara blocului comunitar, aduc vulnerabilități care necesită un răspuns politic urgent’, a avertizat într-un comunicat Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), condus de președintele BCE, Christine Lagarde.

Reglementările UE prevăd că stablecoins trebuie acoperite integral de rezerve. Lagarde susține că în UE ar trebui să existe aceleași standarde pentru companiile care emit stablecoins în UE cât și în afara blocului comunitar.

În schemele cu mai mulți emitenți, o entitate din UE și una din afara blocului comunitar emit împreună stablecoins, iar reglementările stricte ale UE nu acoperă și emitentul afara blocului comunitar, afectând condițiile de piață echitabile.