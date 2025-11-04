Averea totală a celor mai bogați 10 miliardari din SUA a crescut cu 698 de miliarde de dolari doar în ultimul an

Averea colectivă a primilor 10 miliardari din SUA a crescut cu 698 de miliarde de dolari în ultimul an, potrivit unui nou raport al Oxfam America, publicat luni, citat de The Guardian, care analizează decalajul tot mai mare de avere.

Raportul avertizează că politicile administrației Trump riscă să ducă inegalitatea din SUA la noi culmi, dar subliniază că atât administrațiile republicane, cât și cele democratice au contribuit la accentuarea decalajului de avere din țară.

Folosind datele Rezervei Federale din perioada 1989–2022, cercetătorii au calculat că top 1% dintre gospodării a acumulat de 101 ori mai multă avere decât gospodăria medie în acea perioadă și de 987 de ori mai mult decât o gospodărie aflată în ultimele 20% ca venit. Aceasta s-a tradus printr-un câștig de 8,35 milioane de dolari per gospodărie pentru top 1%, comparativ cu 83.000 de dolari pentru gospodăria medie în acei 33 de ani.

Între timp, peste 40% din populația SUA, inclusiv aproape 50% dintre copii, este considerată cu venituri mici, având câștiguri familiale mai mici de 200% din pragul național al sărăciei.

„Inegalitatea este o alegere politică”

Comparând SUA cu alte 38 de țări cu venituri mai ridicate din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), SUA are cea mai mare rată a sărăciei relative, a doua cea mai mare rată a sărăciei copiilor și a mortalității infantile, și a doua cea mai scăzută speranță de viață.

„Inegalitatea este o alegere politică”, a declarat Rebecca Riddell, responsabil senior pentru politici de justiție economică la Oxfam America. „Aceste comparații ne arată că putem face alegeri foarte diferite atunci când vine vorba de sărăcie și inegalitate în societatea noastră.”

Raportul evidențiază modul în care sistemele din SUA, inclusiv codul fiscal, rețelele de siguranță socială și drepturile și protecțiile lucrătorilor, au fost treptat desființate, permițând acumularea de avere să se transforme în acumulare de putere.„O singură lege mare și frumoasă” a lui Donald Trump, adoptată de Congres în mai, a reprezentat, potrivit raportului, unul dintre „cele mai mari transferuri de avere în sus din ultimele decenii”, prin reducerea taxelor pentru bogați și corporații.

„Factorii de decizie au ales inegalitatea, iar aceste alegeri au avut sprijin bipartisan”, a spus Riddell. „Reformele politice din ultimii 40 de ani, de la reducerea taxelor și a rețelelor de siguranță socială, la problemele muncii și altele, au avut cu adevărat sprijinul ambelor partide.”