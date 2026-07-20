Bărbaţii folosesc mai des ofertele de angajare pentru a obţine salarii mai mari, ceea ce menţine diferenţele de remunerare dintre femei şi bărbaţi

Bărbaţii sunt mai predispuşi decât femeile să folosească ofertele de angajare primite din partea altor companii ca instrument de negociere pentru majorarea salariului la actualul loc de muncă, contribuind astfel la menţinerea diferenţelor salariale dintre sexe, potrivit unui studiu al Rockwool Foundation Berlin, publicat duminică, citat de Reuters.

Cercetarea estimează că aproximativ jumătate din diferenţa de salarizare dintre femei şi bărbaţi poate fi explicată prin renegocierea salariilor în urma apariţiei unor oportunităţi de angajare în alte companii.

Potrivit studiului, în cadrul aceleiaşi companii şi pe acelaşi tip de post, bărbaţii câştigă în medie cu 8% mai mult decât femeile.

Analiza arată că ofertele primite din exterior conduc frecvent la creşteri salariale pentru bărbaţi la actualul angajator, în timp ce femeile aflate în aceeaşi situaţie nu obţin beneficii similare, deşi sunt la fel de dispuse să îşi schimbe locul de muncă.

În general, femeile aleg să accepte noua ofertă şi să schimbe angajatorul, în timp ce bărbaţii folosesc mai des oferta concurentă pentru a negocia o majorare salarială fără a părăsi compania.

Autorii studiului avertizează că Directiva Uniunii Europene privind transparenţa salarială, intrată în vigoare în luna iunie, va îmbunătăţi accesul angajaţilor la informaţii privind diferenţele de remunerare din cadrul companiilor, însă acest lucru nu va fi suficient, de unul singur, pentru eliminarea decalajelor salariale dintre femei şi bărbaţi.

Cercetarea s-a bazat pe analiza angajaţilor care au aflat despre oportunităţi de angajare în alte firme prin intermediul părinţilor sau al fraţilor care lucrau în companiile respective.