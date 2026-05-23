România, printre țările membre UE cu cea mai mare pondere a femeilor în rândul angajaților în ITC

La nivelul Uniunii Europene, în 2025 erau 3,4 milioane de angajați cu pregătire în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (ITC), cu 5,1% mai multe decât în 2024 (3,2 milioane), arată datele publicate vineri de Eurostat.

Potrivit sursei citate, în 2025, bărbații reprezentau 83,4% (2,8 milioane de persoane) din numărul total al angajaților care aveau pregătire în domeniul ITC. Deși numărul femeilor angajate cu pregătire în domeniul ITC a crescut în perioada 2015-2025 (de la 400.000, până la 600.000), ponderea lor în totalul angajaților a rămas neschimbată, la 16,6%.

În rândul statelor membre, Cehia (92,9%), Slovenia (89,1%), Letonia (89,0%), Lituania (88,9%) și Slovacia (88,4%) au avut cele mai mari ponderi ale bărbaților în numărul total de persoane angajate cu pregătire în domeniul ITC.

În ceea ce privește femeile angajate cu pregătire în domeniul ITC, cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Danemarca (30,0%), Suedia (29,8%) și România (28,6%).

În 2025, mai mult de două treimi (74,8%) din persoanele angajate în UE cu pregătire în domeniul ITC aveau studii superioare. Restul de 25,2% aveau studii secundare sau postliceale. Din acest punct de vedere există diferențe considerabile între țările UE. De exemplu, mai mult de 9 din 10 angajații cu pregătire în domeniul ITC din Danemarca (97,7%), Franța (96,6%), Cipru (96,4%), Irlanda (92,3%), Bulgaria (91,1%) și Croația (90,9%) erau absolvenți de studii superioare. În schimb, majoritatea angajaților cu pregătire în domeniul ITC din Italia (69,2%) și Portugalia (58,8%) nu erau absolvenți de facultate.