Barbu: Am ajuns la 1,4 milioane de hectare reabilitate prin programul de refacere a infrastructurii de irigaţii

Viitorul agriculturii româneşti depinde de capacitatea noastră de a asigura apă pentru culturi, indiferent de provocările climatice, 1,4 milioane de hectare fiind reabilitate până în prezent prin Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii, susţine ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, într-o postare pe Facebook.

„Viitorul agriculturii româneşti depinde de capacitatea noastră de a asigura apă pentru culturi, indiferent de provocările climatice. Investiţiile în sisteme moderne de irigaţii pot duce agricultura românească într-o nouă etapă: producţii mai mari, mai multă predictibilitate pentru fermieri şi o dependenţă tot mai mică de despăgubirile pentru secetă. Am ajuns la 1,4 milioane de hectare reabilitate şi continuăm programul până la 2,7 milioane de hectare”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, în paralel, se asigură apă pentru irigaţii şi sprijin pentru reducerea costurilor cu energia.

„Obiectivul nostru este să prevenim pierderile, nu doar să le compensăm după ce s-au produs. O agricultură puternică înseamnă investiţii făcute la timp şi fermieri pregătiţi pentru anii dificili”, a subliniat Barbu.

Derulat prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţi Funciare, Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii vizează reabilitarea amenajărilor hidrotehnice şi a staţiilor de pompare pentru agricultura din România

Infrastructura de irigaţii ar urma să fie extinsă la 2,8 milioane de hectare până în 2032, iar din primăvara anului viitor ar urma să devină operaţional un mecanism permanent de gestionare a riscului de secetă, potrivit Programului de guvernare 2026-2028 al Guvernului Luca Niculescu.