Barbu: Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză, direct de la pompă, din 2027

Ministerul Agriculturii discută cu Ministerul Finanțelor crearea unui mecanism prin care fermierii să poată cumpăra, din 2027, motorină fără acciză, direct de la pompă, a declarat joi ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

‘În momentul de față, costurile sunt foarte mari, dar Ministerul Agriculturii, la rectificarea din noiembrie, trebuie să plătească acciza fermierilor români – și vorbim despre diferența din trimestrul doi și trimestrul trei. Deja sunt în discuții la nivelul Ministerului Finanțelor și am avut o discuție pentru a crea un mecanism astfel încât, din 2027, fermierii să poată achiziționa motorină fără acciză, direct de la pompă’, a afirmat Florin Barbu, în cadrul Conferinței Națională AGRI4FUTURE: România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.

Ministrul a fost întrebat ce soluții pregătește pentru fermieri, în contextul costurilor ridicate cu combustibilul, energia și gazele naturale.

Totodată, el a explicat și modul în care fermierii beneficiază de rambursarea TVA.

‘Să nu uităm un lucru: în sectorul vegetal din România, taxarea este inversă la cereale. Asta înseamnă că, pentru tot ceea ce înseamnă utilități, tot ceea ce înseamnă consumul de motorină, de utilaje, de reparații, statul român rambursează acel TVA către fermierii români. Deci, practic, fermierii beneficiază de plata accizei și de rambursarea TVA-ului la motorină’, a precizat ministrul.

El a precizat că prețul unui litru de motorină este în prezent de 11 lei, iar acciza se situează între 2,7 și 3 lei pe litru.

Totodată, ministrul Agriculturii a anunțat pregătirea unui sprijin de aproximativ 60 de milioane de euro pentru compensarea costurilor cu îngrășămintele utilizate în sectorul vegetal.

‘Este hotărârea de Guvern transmisă la Ministerul Finanțelor, prin care venim cu un sprijin pentru compensarea îngrășămintelor utilizate în sectorul vegetal din România’, a mai spus Barbu.

Potrivit ministrului, finanțarea măsurii va fi asigurată din fonduri europene și de la bugetul de stat. ‘Am luat 29,8 milioane de la Comisia Europeană și, în completare, am venit de la bugetul de stat cu 30 de milioane de euro’, a precizat acesta.