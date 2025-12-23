Deprecated: Funcția WP_Dependencies->add_data() a fost apelată cu un argument care este considerat învechit începând cu versiunea 6.9.0. Comentariile condiționale IE sunt ignorate de toate navigatoarele acceptate. in /var/www/incomemagazine.ro/public/wp-includes/functions.php on line 6131
Actualitate

Barometrul RetuRO: Sistemul de Garanție-Returnare se apropie de 5 miliarde de ambalaje returnate în 2025

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România, anunță evoluția și rezultatele programului pentru perioada ianuarie–noiembrie 2025.

Aproape 4,9 miliarde de ambalaje SGR au fost returnate anul acesta, iar RetuRO a predat către reciclatori peste 350.000 de tone de PET, aluminiu și sticlă. Astfel, în cei 2 ani de funcționare, prin Sistemul de Garanție-Returnare au fost colectate peste 8,2 miliarde de ambalaje de băuturi.

Datele aferente lunii noiembrie confirmă menținerea unui nivel ridicat de performanță. Peste 364 de milioane de ambalaje au fost colectate în luna noiembrie, rata lunară de returnare fiind de peste 86%.

Cu o rată de colectare de 84% în perioada ianuarie–noiembrie 2025, Sistemul de Garanție-Returnare continuă să sprijine tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil față de mediu.

Rezultatele integrale pot fi consultate și pe platforma RetuRO SGR, în secțiunea dedicată raportării: https://returosgr.ro/raportare.

