Băuturile alcoolice, produsele cele mai furate din supermarketurile europene

Băuturile alcoolice sunt cele mai furate produse din supermarketurile europene, fiind în fruntea clasamentului furturilor în mai multe țări, potrivit unui studiu realizat de compania spaniolă de analiză a securității STC împreună cu parteneri din 15 țări europene, transmite Reuters.

Majoritatea furturilor din magazine au fost comise pentru revânzare, hoții vizând produse de marcă, cu valoare ridicată și gourmet. Produsele de bază, cum ar fi făina și pastele, au fost rareori furate, ceea ce sugerează că furturile determinate de foame au fost practic inexistente.

Studiul realizat de STC arată că alcoolul s-a clasat printre primele cinci produse cele mai furate în aproape toate țările studiate. Produsele de sănătate și frumusețe s-au clasat pe locul doi în clasamentul general, urmate de carne, ciocolată și cafea.

Modelele de furt au reflectat preferințele consumatorilor locali, șunca iberică și uleiul de măsline fiind furate mai ales în Spania, berea în Belgia și Finlanda, produsele de panificație și patiserie în Germania, ciocolata și dulciurile în Marea Britanie, iar cafeaua fiind cel mai furat articol în Franța și Țările de Jos, unde carnea s-a clasat, de asemenea, printre primele trei.

Casele de marcat self-checkout au fost identificate ca fiind cea mai vulnerabilă zonă pentru comercianții cu amănuntul, companiile investind în cutii de securitate și gulere pentru sticle pentru a reduce pierderile.

Studiul a acoperit Albania, Andorra, Belgia, Croația, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Kosovo, Luxemburg, Portugalia, Spania, Țările de Jos și Marea Britanie, reprezentând o populație combinată de 387 de milioane de oameni.