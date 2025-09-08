BCE a atenuat reglementările privind supervizarea creditorilor din zona euro

Banca Centrală Europeană (BCE) atenuează unele din verificările pe care le efectuează asupra băncilor din zona euro, de la modul în care creditorii obșțin aprobarea pentru răscumpărările de acțiuni, până la desfășurarea testelor de stres, a afirmat luni Sharon Donnery, membră a Consiliului de supraveghere (reprezentantă a BCE), transmite Reuters.

BCE este sub presiune din partea creditorilor pe care îi supraveghează în vederea atenuării poverii supervizării, după ce administrația Trump a promis reguli mai simple în Statele Unite, iar băcile din umbră câștigă teren în activitatea de credit.

Într-o postare pe blog, Donnery a prezentat măsurile luate de BCE, inclusiv accelerarea aprobării noilor numiri, a răscumpărărilor de acțiuni și a modelelor interne, și reducerea volumului de muncă solicitat băncilor în timpul testelor de stres. Dar oficialul a atras atenția că simplificarea nu ar trebui să meargă prea departe pentru ca sectorul bancar să rămână robust.

‘BCE se ține de cuvânt și face supervizarea bancară cât mai simplă cu putință, dar nu o simplifică, pentru a se asigura că băncile rămân reziliente și sunt bine pregătite pentru a gestiona riscurile din portofoliile lor’, a explicat Donnery.

Un grup de lucru al BCE, din care fac parte vicepreședintele Luis de Guindos și Donnery, a prezentat recent consiliului guvernatorilor BCE posibile măsuri de simplificare, acestea urmând să fi discutate de cele 20 de bănci naționale ale statelor din zona euro.

Autoritățile din Germania au propus crearea unui regim separat pentru ‘băncile mici, cu complexitate redusă’, care să îndeplinească cerințe unice de capital, în locul celor stabilite conform reglementărilor UE.

În acest regim opțional, băncile cu active mai mici de 10 miliarde de euro, axate pe piața internă și au portofoliu redus de tranzacționare, ar urma să aibă o rată de îndatorare de peste 3%.

Băncile din UE sunt suficient de puternice pentru a face față unui șoc economic, determinat de tensiunile comerciale și geopolitice, a anunțat recent Autoritatea Bancară Europeană (EBA), la prezentarea rezultatelor testelor de stres.

EBA a testat modul în care 64 de bănci europene, inclusiv 51 din zona euro, ar reacționa la o recesiune prelungită în UE și în alte economii avansate, și a stabilit că niciuna nu încalcă cerințele privind capitalul de bază, și doar una nu respectă cerințele privind gradul de îndatorare.

‘Rezultatele indică faptul că sistemul bancar din UE poate face față unui scenariu macroeconomic sever dar plauzibil, reflectând reziliența dobândită de bănci în ultimii ani’, a apreciat EBA, cerând creditorilor să-și mențină un nivel adecvat de capital.

După criza financiară globală din 2008, care a dus la salvări costisitoare ale băncilor de către state, autoritățile bancare din Europa și SUA au introdus oficial teste de stres cuprinzătoare.

Conform EBA, unele elemente din scenariul advers din acest an au început să se materializeze, indicând taxele vamale americane și escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Banca Centrală Europeană (BCE) a informat că a efectuat propriile teste de stres în rândul celor 51 de creditori din zona euro evaluați de EBA, plus alte 45 de bănci mai mici, confirmând că rezultatele arată reziliența sistemului bancar.

Conform scenariului advers, înrăutățirea tensiunilor geopolitice și comerciale a majorat prețurile la materii prime și energie, a perturbat lanțurile de aprovizionare, a afectat consumul și investițiile, ducând la un declin cumulat de 6,3% al PIB-ului UE în perioada 2025-2027. Băncile incluse în testele de stres ar fi înregistrat în acest scenariu advers pierderi combinate de 547 miliarde de euro, a precizat EBA, față de 496 miliarde de euro în testele din 2023.

Pentru 17 creditori, scenariul advers poate duce la ajustarea sau limitarea plății bonusurilor și dividendelor timp de cel puțin un an, în perioada 2025-2027

Testele reprezintă un instrument prin care autoritatea bancară de supervizare evaluează necesarul de capital al creditorilor pentru a absorbi potențialele pierderi și pentru a sprijini economia în situații de criză. Rezultatele sunt incluse în procesul de supervizare.