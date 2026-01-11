BCE: Euro beneficiază de pe urma problemelor cu care se confruntă dolarul

Economistul șef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, a afirmat că se așteaptă ca euro să aibă un rol mai important în portofoliile investitorilor, în condițiile în care politicile economice ale președintelui Donald Trump i-au determinat pe aceștia să-și regândească deținerile în dolari, transmite Bloomberg.

O economie americană ”mai orientată spre piața internă” sugerează că dolarul oferă mai puțină protecție față de riscurile globale, ceea ce ar trebui să ducă, în cazul investitorilor europeni, la o limitare a investițiilor la piața națională (home bias), iar cei internaționali ar putea alege euro ca ”următoarea cea mai bună” monedă internațională, a declarat vineri oficialul BCE, într-un discurs la un eveniment în Kolding, Danemarca.

”În timp ce dolarul ar trebui să rămână cea mai mare monedă internațională, există premise pentru o tranziție către un sistem monetar internațional mai puțin unipolar”, a subliniat acesta.

BCE face eforturi pentru a îmbunătăți poziția euro pe plan mondial, pe fondul protecționismului administrației Trump și a încercărilor de a submina independența Rezervei Federale a SUA (Fed). Și guvernatorul Băncii Centrale a Franței, Francois Villeroy de Galhau, a declarat săptămâna acesta că astfel de acțiuni au afectat încrederea în dolar și vor alimenta probabil tendința spre o mai mare diversificare.

Atingerea acestui obiectiv ar însemna costuri mai reduse de împrumut, precum și protecție față de fluctuațiile valutare, a afirmat președintele BCE, Christine Lagarde, cerând guvernelor să facă euro mai atractiv.

Deși euro este o alternativă evidentă la dolar, are și câteva dezavantaje. Piețele de capital sunt fragmentate în cele 21 de state membre care folosesc moneda unică europeană și nu există un grup important de active în euro cu risc scăzut de care să profite investitorii, scrie Bloomberg.

”Există câteva rute complementare pentru extinderea datoriei comune în euro și, prin urmare, pentru a răspunde cererii pentru active de siguranță denominate în euro”, a explicat Lane, în timp ce a avertizat că siguranța unor astfel de valori mobiliare ”depinde de angajamentul robust și demonstrabil al tuturor statelor membre de a menține scenarii sustenabile ale datoriei naționale”.