BERD îmbunătățește previziunile privind creșterea economiei bulgare în 2025 la 3,2%

Economia bulgară ar urma să crească cu 3,2% în 2025, potrivit noului raport ‘Regional Economic Prospects’, publicat joi de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pe site-ul BERD.

Această previziune reprezintă o ajustare în sus cu 0,4% față de precedenta prognoză. Creșterea ar urma să se tempereze la 2,6% în 2026, un nivel nemodificat față de estimarea din mai. Această creștere este condiționată de investiții publice susținute, în timp ce accesul la zona euro ar putea spori comerțul și investițiile private, inclusiv FDI, apreciază BERD.

Revenind la economia bulgară, raportul arată că după o accelerare la 2,8% în 2024, PIB-ul a crescut suplimentar, la 3,2% în primul semestru din 2025. În pofida unei temperări a creșterii salariilor, consumul privat a fost rezilient, în timp ce rata șomajului a scăzut la 3,6% la mijlocul anului. Inflația a urcat la 5,3% în iulie 2025, determinată parțial de o creștere a TVA la pâine și la restaurante la 20%.

După un an 2024 slab, investițiile s-au redresat de asemenea, în urma cheltuielilor publice de capital mai ridicate. Pe partea negativă, exporturile au scăzut în ritm anual, în urma declinului exporturilor de produse energetice și de materii prime. Cheltuielile guvernamentale au crescut cu 20% în primul semestru din 2025, în timp ce veniturile au urcat cu doar 13%, sporind riscurile fiscale.

Cu toate acestea, după aprobarea aderării la zona euro, Bulgaria beneficiază de îmbunătățirea ratingului de credit rating și de costuri de finanțare mai scăzute.

Raportul subliniază de asemenea că taxele vamale impuse UE de SUA vor afecta exporturile și producția industrială a Bulgariei.

