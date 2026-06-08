BERD sprijină proiectele PPC din Bulgaria, Grecia și România cu un credit de 175 milioane de euro

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat luni că va furniza un împrumut de 175 de milioane de euro grupului elen de utilități Public Energy Corporation (PPC), pentru a sprijini proiecte sale de energie regenerabilă din Bulgaria, Grecia și România, informează un comunicat de presă al instituției financiare.

Această finanțare va permite planificarea, construcția și operarea unor noi capacități eoliene și fotovoltaice de aproximativ 400 de megawați, stimulând furnizarea de energie curată și sprijinind eforturile de decarbonizare în sud-estul Europei.

Împrumutul va beneficia de sprijin în cadrul programului InvestEU, care oferă o garanție susținută de Uniunea Europeană. Acest acord de partajare a riscurilor va permite finanțarea pe termen lung în condiții care nu sunt ușor disponibile pe piață și va sprijini implementarea investițiilor la scară largă în energie regenerabilă în mai multe țări.

Proiectul va crește ponderea surselor regenerabile în producția totală de energie a celor trei țări și se așteaptă să genereze anual aproximativ 760 de gigawați-oră de electricitate curată. De asemenea, se estimează că va reduce emisiile anuale de dioxid de carbon cu aproximativ 390.000 de tone, echivalentul scoaterii a aproximativ 260.000 de autoturisme medii de pe șosele în fiecare an.

Pe lângă contribuția la atenuarea schimbărilor climatice, proiectul va ajuta și la îmbunătățirea securității energetice în regiune.

De asemenea, proiectul include o subvenție de aproximativ 75.000 euro în cadrul mandatului de investiții sociale și competențe al InvestEU, pentru a sprijini dezvoltarea competențelor legate de tranziția energetică. În cadrul proiectului, PPC va înființa un program de formare acreditat axat pe sistemele de stocare a energiei din baterii. Acest program, care se așteaptă să formeze până la 150 de ingineri până în 2028, va include, de asemenea, măsuri care încurajează femeile să își asume roluri tehnice și de conducere în sectorul energetic.

PPC este principalul grup integrat de utilități din sud-estul Europei, cu activități care acoperă generarea și distribuția de energie electrică și vânzarea de produse și servicii energetice avansate. PPC operează în principal în Grecia, Macedonia de Nord și România, și are o amprentă tot mai mare în domeniul energiei regenerabile în Bulgaria, Croația și Italia.

BERD este un investitor cheie în Bulgaria, Grecia și România, investind peste 26 de miliarde de euro în cele trei țări pentru a promova creșterea durabilă, competitivitatea și tranziția către o economie verde.