Companiile ruse caută echipamente de apărare împotriva dronelor

Cererea de sisteme de apărare împotriva dronelor din partea companiilor private din Rusia a crescut de 6,6 ori în prima jumătate a anului 2026 față de aceeași perioadă a anului precedent, pe fondul campaniei susținute de atacuri ucrainene cu drone, scrie miercuri presa rusă, preluată de agenția EFE.

Astfel, cererea de echipamente defensive împotriva dronelor a ajuns la 441,3 milioane de ruble (5,32 milioane de dolari) în prima jumătate a acestui an, potrivit ziarului Vedomosti.

Aceste echipamente includ bariere și plase de protecție, sisteme de comunicație, detectare și război radio-electronic, precum și drone interceptoare neexplozive.

Companiile private încearcă în acest mod să-și protejeze instalațiile în fața atacurilor ucrainene, al căror număr a crescut considerabil de la începutul anului.

Experții citați de presa rusă afirmă că această creștere a achizițiilor pentru astfel de sisteme din partea sectorului privat a survenit mai ales după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat guvernului la sfârșitul lunii mai să asiste companiile în dezvoltarea apărării lor împotriva dronelor. În acest timp, autoritățile ruse au transferat tot mai mult către sectorul privat sarcinile de protecție a infrastructurilor naționale.

La sfârșitul lunii iulie, responsabili din regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, situată pe țărmul Mării Negre și una dintre cele mai afectate de atacurile ucrainene, au anunțat că vor organiza apărarea împotriva dronelor cu ajutorul unor angajați ai companiilor locale, cărora le-au promis că nu vor fi trimiși pe front și că vor primi pentru această misiune o retribuție lunară echivalentă cu suma de aproximativ 630 de dolari.

La sfârșitul lunii mai, cotidianul rus RBC a scris că societăți rusești vor putea achiziționa arme de calibru mare pentru a se apăra împotriva dronelor, precum artilerie antiaeriană, dar și sisteme radar și vehicule specializate.

Pe lângă infrastructura energetică a Rusiei, în special rafinăriile lovite aproape zilnic de dronele lansate de Ucraina, această campanie de lovituri ucrainene a fost extinsă și împotriva companiei de comerț electronic Wildberries, care furnizează inclusiv echipamente anti-dronă, precum și echipamente de luptă pentru soldații de pe frontul ucrainean.

În ultimele săptămâni, pe rețelele de socializare ruse au apărut reclame ale unor companii care oferă servicii pentru echiparea cu sisteme anti-dronă.