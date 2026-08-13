Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a prelungit cu o lună perioada de implementare a programului de digitalizare a IMM-urilor, a anunțat, miercuri, instituția pe pagina sa de Facebook.

‘Pe parcursul ultimelor 30 de zile și ca urmare a preluării de către MIPE a unei părți importante din cererile de plată, au fost realizate 1.195 de plăți de către echipele din minister’, se scrie în anunț.

Plățile pentru acest program vor fi în continuare prioritizate în perioada următoare, pentru a recupera întârzierile acumulate.

Apelul de proiecte ‘Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere’ face parte din PNRR (Componenta 9, Investiția 3) și are ca scop finanțarea nerambursabilă a IMM-urilor pentru adoptarea tehnologiilor digitale. Sesiunea de depunere s-a încheiat în 2023, iar în prezent proiectele se află în etapa de evaluare, contractare și implementare, ghidul fiind actualizat recent de MIPE pentru prelungirea termenelor.

În stadiul actual, se emit periodic liste intermediare cu proiecte admise/respinse, iar ordinele recente (precum cel din iunie 2026) au vizat prelungirea perioadelor de implementare pentru beneficiarii selectați. Proiectul finanțează achiziții de hardware TIC și echipamente, dezvoltare și adaptare de aplicații software sau licențe, soluții de automatizare, inteligență artificială, IoT (internet of things) sau securitate cibernetică.