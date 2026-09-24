Gorghiu anunță că votează Guvernul Mureșan: Dacă acesta va cădea, voi susține și următoarea formulă

eputata PNL Alina Gorghiu a anunțat miercuri că votează Cabinetul Mureșan, iar în cazul în care acesta nu va obține sprijinul Parlamentului va susține și următoarea formulă care poate să ofere României ”un Guvern stabil, pro-european și cu puteri depline”.

”Voi vota acest Guvern și vă spun foarte clar de pe acum: dacă acest Guvern va cădea, voi susține și următoarea formulă, care poate să ofere României un Guvern stabil, pro-european și cu puteri depline. Poziția mea de astăzi nu depinde de numele premierului, ci de obligația noastră de a scoate țara din criză și nu e un cec în alb dat nimănui, nu înseamnă că uit diferențele politice, atacurile sau greșelile din ultimele luni. Eu și colegii mei – parlamentari, președinți de Consilii județene, primari, membri simpli ai PNL – am susținut de la început aceeași idee: că România are nevoie de un Guvern stabil. Am spus că aș fi votat Guvernul Tomac, am votat Guvernul Veștea și voi vota Guvernul Mureșan. Am votat Guvernul Veștea condus de un premier liberal, desemnat de președintele României, pentru că am considerat că PNL trebuie să rămână la guvernare și trebuie să-și asume conducerea țării”, a transmis ea, pe Facebook.

Gorghiu a arătat că, dacă unii s-ar fi gândit mai puțin la propria carieră și mai mult la PNL și la România, ”țara ar fi avut deja un Guvern stabil, cu premier liberal, capabil să facă reforme, să țină frâiele economiei și să deblocheze investițiile”.

”Pentru acel vot, vă amintesc – am fost criticați, înjurați public, propuși pentru excludere din partid, ni s-a spus că suntem o minoritate agresivă și că nu mai avem perspectivă politică. Astăzi, conducerea PNL susține exact aceeași formulă pentru care noi am fost atacați: un premier liberal, PNL la guvernare și încercarea de a obține din Parlament, chiar de la PSD, voturile necesare majorității”, a precizat liberala.

Ea a admis că e complicat ca Guvernul Mureșan să adune 233 de voturi pentru a trece în Parlament, însă, totodată, nu crede că anticipatele reprezintă o ”soluție miraculoasă”.

”Aritmetica însă nu poate fi ocolită: fără voturi din partea PSD sau fără o susținere parlamentară la fel de largă cele 233 de voturi nu pot fi strânse. Noi am avertizat încă de acum patru luni de zile că România nu-și poate permite acest provizorat. Poate că orgoliul unor lideri a fost satisfăcut, România însă a pierdut. Rectificarea bugetară întârzie, investițiile și proiectele comunităților rămân în așteptare. Știu că în actuala aritmetică parlamentară Guvernul Mureșan e complicat să strângă cele 233 de voturi. Nu cred însă că anticipatele sunt o soluție miraculoasă, pentru că ele înseamnă alte luni de incertitudine și prelungesc criza. Nu votez pentru a șterge greșelile ultimelor luni și pentru a uita cum am fost tratați. Votez pentru stabilitate, pentru oamenii care nu mai pot să plătească costurile acestei crize. În politică există momente în care nu trebuie să fii popular, există momente în care trebuie să fii responsabil, iar ăsta este unul dintre ele”, a transmis Alina Gorghiu.