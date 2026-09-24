Guvernul Mureșan – liniile directoare ale programului de guvernare PNL-USR-UDMR în 28 de puncte

‘Liniile directoare’ ale programului de guvernare PNL-USR-UDMR prezentat de Siegfried Mureșan prevăd, între altele, măsuri de reducere a numărului de parlamentari și secretari de stat, dar și de comasare a instituțiilor, păstrarea cotei unice de impozitare, reducerea TVA la 19%, ‘atunci când situația bugetară permite’, întărirea controlului civil al serviciilor de informații, fără ‘ofițeri acoperiți în presă, politică și biserică’.

Documentul este structurat pe 28 de puncte.

* Astfel, programul prevede reforma administrației centrale și locale care presupune ‘un stat mai eficient și mai aproape de oameni’.

‘Dăm primul exemplu de cumpătare, cu mai puțini parlamentari și secretari de stat, și comasăm instituțiile cu atribuții similare, eliminând suprapunerile și reducând risipa, pe baza unui audit funcțional, astfel încât cetățeanul să nu mai fie trimis de la un ghișeu la altul. Din iulie 2027 se va vedea dividendul reformei, jumătate din economiile realizate merg către scăderea taxelor pe salarii, iar localitățile care se vor asocia pentru proiecte de infrastructură și servicii publice mai bune primesc finanțări pentru a lucra împreună la infrastructură: drumuri, rețele de apă sau școli’, se arată document.

* De asemenea, companiile statului vor fi ‘puse în slujba oamenilor’ și conducerile vor fi selectate pe criterii de competență, se mai menționează în program.

‘Prin listarea unor companii la bursă, românii vor avea prioritate în a deveni acționari, iar veniturile obținute de stat sunt direcționate către investiții, nu către cheltuieli curente. Noutatea este că din aceste venituri statul va alimenta conturi de economii pentru copii care vor fi accesate după vârsta de 18 ani’, mai prevede documentul.

* De asemenea, nu vor fi introduse impozite noi în 2027, va fi păstrată cota unică și va fi redusă TVA la 19%, ‘atunci când situația bugetară permite’.

Studenții care lucrează vor primi sprijin pentru chirie, va fi extinsă rețeaua de creșe pentru a facilita întoarcerea părinților la serviciu, iar cei care își găsesc un loc de muncă în altă localitate primesc sprijin pentru transport, își mai propune Guvernul Mureșan.

* Documentul se referă și la sprijinirea firmelor care ‘produc, exportă și creează valoare adăugată în România, cu obligația de a menține locurile de muncă cel puțin cinci ani’, dar și la ‘regândirea ajutoarelor de stat’.

Guvernul Mureșan își mai propune facturi mai mici pentru cetățeni, companii și energie produsă în România, familiile cu venituri mici să primească sprijin direct pentru plata facturilor, inclusiv la gaze, și investiții în hidroenergie, în reactoarele de la Cernavodă și în exploatarea gazelor din Marea Neagră.

Un alt punct din program este ‘consolidarea veniturilor și combaterea evaziunii’, propunându-se ca statul să-și plătească la timp datoriile față de companii.

* Guvernul Mureșan își mai propune ca pensiile și alocațiile să se indexeze în 2027, iar deficitul bugetar să fie redus fără taxe noi și orice modificare a Codului fiscal va fie anunțată cu cel puțin șase luni înainte.

* Noua lege a salarizării va asigura principiul ‘salariu egal pentru muncă egală’, fără diminuarea veniturilor actuale, și creează un sistem predictibil, se mai arată în document.

Cabinetul Mureșan își mai propune mai puține șantiere abandonate, mai multe proiecte finalizate, urmând, în primul rând, să fie finalizate investițiile începute, cu prioritate pentru drumuri, energie, spitale și școli.

* În domeniul sănătății, programul prevede ca pacientul să fie în ‘centrul sistemului’, medicul de familie să devină ‘primul punct de sprijin’, un traseu digital al pacientului, iar finanțarea pentru prevenție să fie dublată, cu ‘programe de depistare precoce a bolilor cardiovasculare, screening pentru nou-născuți și extinderea vaccinării compensate’.

‘Pacienții cu cancer și boli rare beneficiază de trasee medicale clare și acces mai rapid la tratamente inovatoare. Finanțarea spitalelor se va face pe servicii prestate astfel încât acolo unde sunt solicitări multe să nu se refuze analizele la mijlocul lunii’, se mai arată în document.

* Un alt punct al programului este finalizarea reformei pensiilor speciale, pensiile din sistemele de apărare și ordine publică fiind calculate pe baza contribuției și vechimii, în acord cu principiile generale ale sistemului public de pensii.

* În domeniul Justiției, Guvernul Mureșan propune ‘o justiție rapidă, corectă, accesibilă și protejarea statului de drept’, victimele violenței domestice să fie mai bine protejate prin extinderea monitorizării electronice a agresorilor, iar combaterea corupției rămâne o prioritate.

‘Vom elimina posibilitatea procurorului general de a interveni în orice dosar penal, infirmând măsurile și soluțiile adoptate de procurorul de caz, respectiv posibilitatea procurorului-șef al DNA de a interveni în orice dosar penal de competența DNA’, mai prevede programul.

Totodată, documentul mai arată că alegerile din 2028 vor beneficia de măsuri speciale de protecție împotriva deepfake-urilor și a campaniilor de dezinformare și va fi ‘toleranță zero pentru xenofobie, rasism și antisemitism’.

* Guvernul Mureșan își mai propune ca până în 2028 cel puțin jumătate dintre serviciile publice să fie disponibile integral online, ‘cinci milioane de români vor avea identitate digitală și vor putea accesa serviciile publice de pe telefon’.

‘Vom folosi instrumente de inteligență artificială, cu respectarea protecției datelor, pentru a crește calitatea serviciilor publice. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu tehnologia, oferim sprijin prin biblioteci, Poșta Română și organizații neguvernamentale’, se mai arată în text.

* Guvernul își mai propune ca România pro-europeană și transatlantică să fie ‘o voce puternică’ în Europa și alături de aliați, finalizarea aderării la OCDE și negocierea bugetului UE 2028-2034.

* În domeniul educației, Guvernul Mureșan își mai propune ca acei copii din familii vulnerabile să primească mese și burse pentru reducerea abandonului școlar, iar rețeaua de creșe și grădinițe să fie extinsă. De asemenea, profesorii vor beneficia de o primă de performanță stabilită la nivelul școlii, iar finanțarea educației va fi consolidată.

* În agricultură, programul prevede sprijin pentru fermieri, produse românești pe masă și dezvoltare rurală, iar, din 2027, fermierii afectați de secetă să beneficieze de mecanisme de despăgubire.

* Guvernul Mureșan își mai propune să finalizeze drumuri, cu prioritate autostrăzile aflate în construcție, inclusiv Sibiu-Pitești, Autostrada Moldovei, Autostrada Transilvania și Autostrada Unirii, un transport mai rapid și mai sigur și conectivitate teritorială.

* Documentul mai prevede reducerea decalajelor de dezvoltare dintre sate și orașe prin acces la utilitățile de bază pentru fiecare comunitate.

‘Din 2027, cel puțin 10 miliarde de euro anual sunt mobilizate pentru școli, spitale, infrastructură și dezvoltarea companiilor, cu proceduri simplificate pentru primării și mediul privat’, se mai arată în program.

* Potrivit documentului, se vor utiliza sateliți, drone și instrumente digitale pentru combaterea tăierilor ilegale de păduri și identificarea surselor de poluare. ‘Extindem împăduririle și publicăm transparent datele privind calitatea aerului și a apei. Dezvoltăm sistemul de returnare a ambalajelor și stabilim reguli clare pentru gestionarea situațiilor în care urșii ajung în localități’, mai prevede documentul.

* Guvernul Mureșan își mai propune construirea de locuințe pentru tineri și familii, cămine pentru studenți și locuințe de serviciu pentru medici, profesori și polițiști, iar creditarea pentru prima locuință să fie mai accesibilă, precum și eliminarea, din 2027, a supraimpozitării muncii part-time în sănătate și educație.

* În domeniul culturii, programul prevede revitalizarea căminelor culturale și muzeele din sate și orașele mici, caravane de film și vouchere pentru cărți, precum și restaurarea patrimoniul cultural.

* Modernizarea sistemului 112 pentru intervenții mai rapide, o poliție prezentă în fiecare comunitate, servicii pentru cetățeni la un singur ghișeu sunt alte măsuri propuse.

‘Întărim controlul civil al serviciilor de informații. Nu vor fi permiși ofițerii acoperiți în presă, politică și biserică, limităm șefii serviciilor la cel mult două mandate și opt ani, iar cei care ies din sistem nu pot intra în politică timp de cinci ani și în funcții publice de conducere timp de zece ani, cu averea declarată public în tot acest interval’, se mai arată în document.

* Guvernul Mureșan își mai propune ca România să-și consolideze locul de furnizor de securitate în NATO și UE și de partener strategic al Statelor Unite, dar și creșterea graduală a investițiilor în Apărare către 5% din PIB.

‘Acordăm o atenție deosebită protejării drepturilor minorităților naționale, păstrării și garantării drepturilor, precum și extinderii acestora, asigurând condițiile necesare pentru păstrarea și afirmarea liberă a identității, limbii materne, culturii și simbolurilor comunitare’, se mai arată în document.

* Legat de Diaspora, programul arată că ‘întoarcerea acasă trebuie să fie o opțiune reală’, românii care se întorc în țară urmând să primească sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, recunoașterea mai rapidă a diplomelor și acces la microcredite pentru deschiderea unei afaceri.

‘Dezvoltăm servicii pentru copiii rămași în țară în timp ce părinții lucrează în străinătate și consolidăm legătura dintre comunitățile românești din diaspora și România’, se mai menționează în document.