Comisia Europeană propune deblocarea a 4,2 miliarde de euro pentru Ungaria, după reformele privind statul de drept

Comisia Europeană a propus miercuri deblocarea a 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune destinate Ungariei, invocând măsurile adoptate de noul guvern de la Budapesta pentru consolidarea statului de drept, transmite Reuters.

Suma face parte dintr-un total de 16,4 miliarde de euro reprezentând fonduri de redresare şi coeziune care au fost îngheţate de Uniunea Europeană.

UE anunţase în luna mai că va debloca aceste fonduri pe măsură ce noul guvern ungar va pune în aplicare reformele convenite.

Comisia Europeană a anunţat, de asemenea, că va redeschide pentru studenţii şi cercetătorii din Ungaria accesul la programele Erasmus+ şi Horizon Europe.

”Ungaria a făcut paşi importanţi pentru consolidarea statului de drept şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Propunerea privind deblocarea celor 4,2 miliarde de euro trebuie acum adoptată oficial de toate statele membre în cadrul Consiliului Uniunii Europene.